У Запоріжжі затримали волинянку за збут наркотиків у великих розмірах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
У Мелітополі поліцейські вилучили психотропні речовини у великих розмірах в уродженки Волині.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Запоріжжя.
11 травня близько 13:30 співробітники групи реагування патрульної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області біля одного із приватних будинків по вулиці Пушкіна помітили жінку, яка поводила себе підозріло і намагалась уникнути зустрічі з правоохоронцями.
Поліцейські зупинили жінку та встановили її особу. Нею виявилась мешканка Волинської області 1992 року народження. Слідчо-оперативною групою встановлено, що з кінця 2019 року жінка винаймає квартиру в Мелітополі. За місцем мешкання підозрюваної співробітники Мелітопольського відділу поліції спільно з представниками Управління протидії наркозлочинності за погодженням з місцевою прокуратурою провели санкціонований обшук та вилучили 18 полімерних згортків з порошкоподібною речовиною загальною вагою близько 20 грамів, 7 з яких згідно висновку експерта містять психотропні речовини амфетамін і метамфетамін. Крім того, вилучені три електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази.
Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі у Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі тривають дослідження вилученого.
12 травня слідчим Мелітопольського відділу поліції фігурантці повідомили про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішують питання обрання стосовно затриманої запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Запоріжжя.
11 травня близько 13:30 співробітники групи реагування патрульної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області біля одного із приватних будинків по вулиці Пушкіна помітили жінку, яка поводила себе підозріло і намагалась уникнути зустрічі з правоохоронцями.
Поліцейські зупинили жінку та встановили її особу. Нею виявилась мешканка Волинської області 1992 року народження. Слідчо-оперативною групою встановлено, що з кінця 2019 року жінка винаймає квартиру в Мелітополі. За місцем мешкання підозрюваної співробітники Мелітопольського відділу поліції спільно з представниками Управління протидії наркозлочинності за погодженням з місцевою прокуратурою провели санкціонований обшук та вилучили 18 полімерних згортків з порошкоподібною речовиною загальною вагою близько 20 грамів, 7 з яких згідно висновку експерта містять психотропні речовини амфетамін і метамфетамін. Крім того, вилучені три електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази.
Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі у Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі тривають дослідження вилученого.
12 травня слідчим Мелітопольського відділу поліції фігурантці повідомили про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішують питання обрання стосовно затриманої запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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