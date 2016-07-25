У Запоріжжі затримали волинянку за збут наркотиків у великих розмірах. ВІДЕО





Про це



11 травня близько 13:30 співробітники групи реагування патрульної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області біля одного із приватних будинків по вулиці Пушкіна помітили жінку, яка поводила себе підозріло і намагалась уникнути зустрічі з правоохоронцями.



Поліцейські зупинили жінку та встановили її особу. Нею виявилась мешканка Волинської області 1992 року народження. Слідчо-оперативною групою встановлено, що з кінця 2019 року жінка винаймає квартиру в Мелітополі. За місцем мешкання підозрюваної співробітники Мелітопольського відділу поліції спільно з представниками Управління протидії наркозлочинності за погодженням з місцевою прокуратурою провели санкціонований обшук та вилучили 18 полімерних згортків з порошкоподібною речовиною загальною вагою близько 20 грамів, 7 з яких згідно висновку експерта містять психотропні речовини амфетамін і метамфетамін. Крім того, вилучені три електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази.



Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі у Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі тривають дослідження вилученого.



12 травня слідчим Мелітопольського відділу поліції фігурантці повідомили про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирішують питання обрання стосовно затриманої запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.









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