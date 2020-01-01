Готель «Турія» незаконно здали в оренду підприємцям

На Волині прокурори наполягають на поверненні громаді міста два приміщення вартістю майже пів мільйона гривень.Прокурори з'ясували, що у січні 2017 року згідно з рішенням міськради частини приміщення готелю "Турія" у Камені-Каширському на 5 років були надані в оренду підприємцям, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.Проте договори оренди досі не посвідчені нотаріально і їх не зареєстрували у встановленому законом порядку, відтак є не укладеними, – вважають у прокуратурі.У суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщень громаді.