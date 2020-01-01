Готель «Турія» незаконно здали в оренду підприємцям
Сьогодні, 15:25
На Волині прокурори наполягають на поверненні громаді міста два приміщення вартістю майже пів мільйона гривень.
Прокурори з'ясували, що у січні 2017 року згідно з рішенням міськради частини приміщення готелю "Турія" у Камені-Каширському на 5 років були надані в оренду підприємцям, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.
Проте договори оренди досі не посвідчені нотаріально і їх не зареєстрували у встановленому законом порядку, відтак є не укладеними, – вважають у прокуратурі.
У суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщень громаді.
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Прокурори з'ясували, що у січні 2017 року згідно з рішенням міськради частини приміщення готелю "Турія" у Камені-Каширському на 5 років були надані в оренду підприємцям, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.
Проте договори оренди досі не посвідчені нотаріально і їх не зареєстрували у встановленому законом порядку, відтак є не укладеними, – вважають у прокуратурі.
У суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщень громаді.
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