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У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО

У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
У Луцьку біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Ковельській виявили тіло чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Трагедія трапилася сьогодні, 13 травня, приблизно о 15 годині.

Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, чоловік випав із вікна 9-го поверху багатоповерхівки. Загиблому було 63 роки.

На місці події працює слідчо-оперативної група.

Сусід загиблого розповів, що, виглянувши у вікно, побачив, що на траві лежить чоловік. Тож спустився, аби запитати, чи йому погано, чи треба допомога. Утім, той не реагував. Сусіди й викликали швидку, яка, на жаль, лише констатувала смерть.

За словами сусідів, загиблий проживав із дружиною, працював слюсарем.

У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО

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Теги: Луцьк, трагедія, смерть
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