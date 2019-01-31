У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО

У Луцьку біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Ковельській виявили тіло чоловіка.Про цеповідомили очевидці.Трагедія трапилася сьогодні, 13 травня, приблизно о 15 годині.Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, чоловік випав із вікна 9-го поверху багатоповерхівки. Загиблому було 63 роки.На місці події працює слідчо-оперативної група.Сусід загиблого розповів, що, виглянувши у вікно, побачив, що на траві лежить чоловік. Тож спустився, аби запитати, чи йому погано, чи треба допомога. Утім, той не реагував. Сусіди й викликали швидку, яка, на жаль, лише констатувала смерть.За словами сусідів, загиблий проживав із дружиною, працював слюсарем.