У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
Сьогодні, 15:43
У Луцьку біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Ковельській виявили тіло чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Трагедія трапилася сьогодні, 13 травня, приблизно о 15 годині.
Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, чоловік випав із вікна 9-го поверху багатоповерхівки. Загиблому було 63 роки.
На місці події працює слідчо-оперативної група.
Сусід загиблого розповів, що, виглянувши у вікно, побачив, що на траві лежить чоловік. Тож спустився, аби запитати, чи йому погано, чи треба допомога. Утім, той не реагував. Сусіди й викликали швидку, яка, на жаль, лише констатувала смерть.
За словами сусідів, загиблий проживав із дружиною, працював слюсарем.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Трагедія трапилася сьогодні, 13 травня, приблизно о 15 годині.
Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, чоловік випав із вікна 9-го поверху багатоповерхівки. Загиблому було 63 роки.
На місці події працює слідчо-оперативної група.
Сусід загиблого розповів, що, виглянувши у вікно, побачив, що на траві лежить чоловік. Тож спустився, аби запитати, чи йому погано, чи треба допомога. Утім, той не реагував. Сусіди й викликали швидку, яка, на жаль, лише констатувала смерть.
За словами сусідів, загиблий проживав із дружиною, працював слюсарем.
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