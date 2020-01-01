Послаблення карантину: в Україні дозволили пересуватися групами та сидіти компаніями на терасах





Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня, передає



Також Кабінет міністрів дозволив пересуватися вулицями групами до 8 осіб.



Міністр охорони здоров`я Максим Степанов розповів, змінами до раніше ухваленого рішення пропонують на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволити сидіти не по дві людини за столиком, а до 4 осіб. При цьому залишається необхідною відстань у 1,5 м між місцями для сидіння.



”У нас було "виключно літні тераси просто неба". Ми додали "на відкритому повітрі, під тентами, на верандах”, - сказав Степанов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На літніх майданчиках ресторанів і кафе під час карантину дозволили не бути за столиком не 2-ом людям, а чотирьом, не враховуючи дітей до 14 років.Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня, передає ТСН Також Кабінет міністрів дозволив пересуватися вулицями групами до 8 осіб.Міністр охорони здоров`ярозповів, змінами до раніше ухваленого рішення пропонують на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволити сидіти не по дві людини за столиком, а до 4 осіб. При цьому залишається необхідною відстань у 1,5 м між місцями для сидіння.”У нас було "виключно літні тераси просто неба". Ми додали "на відкритому повітрі, під тентами, на верандах”, - сказав Степанов.

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