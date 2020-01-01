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Послаблення карантину: в Україні дозволили пересуватися групами та сидіти компаніями на терасах

Послаблення карантину: в Україні дозволили пересуватися групами та сидіти компаніями на терасах
На літніх майданчиках ресторанів і кафе під час карантину дозволили не бути за столиком не 2-ом людям, а чотирьом, не враховуючи дітей до 14 років.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня, передає ТСН.

Також Кабінет міністрів дозволив пересуватися вулицями групами до 8 осіб.

Міністр охорони здоров`я Максим Степанов розповів, змінами до раніше ухваленого рішення пропонують на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволити сидіти не по дві людини за столиком, а до 4 осіб. При цьому залишається необхідною відстань у 1,5 м між місцями для сидіння.

”У нас було "виключно літні тераси просто неба". Ми додали "на відкритому повітрі, під тентами, на верандах”, - сказав Степанов.



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Теги: карантин, послаблення
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