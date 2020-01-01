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У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО

У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися дві вантажівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

За словами очевидців, аварія трапилася у середу, 13 травня, після 15:00. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

На місці працювала патрульна поліція. Попередньо, ніхто в аварії не постраждав.

Рух вулицею ускладнений.
У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО
У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО
У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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