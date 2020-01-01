У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 16:12
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися дві вантажівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
За словами очевидців, аварія трапилася у середу, 13 травня, після 15:00. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
На місці працювала патрульна поліція. Попередньо, ніхто в аварії не постраждав.
Рух вулицею ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
За словами очевидців, аварія трапилася у середу, 13 травня, після 15:00. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
На місці працювала патрульна поліція. Попередньо, ніхто в аварії не постраждав.
Рух вулицею ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині медпрацівників підвозять на роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
Холодна ніч і дощі: якою буде погода в Україні 14 травня
Сьогодні, 16:13
У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Послаблення карантину: в Україні дозволили пересуватися групами та сидіти компаніями на терасах
Сьогодні, 15:56
У Луцьку загинув чоловік, випавши з вікна 9 поверху. ФОТО
Сьогодні, 15:43