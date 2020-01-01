У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



За словами очевидців, аварія трапилася у середу, 13 травня, після 15:00. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.



На місці працювала патрульна поліція. Попередньо, ніхто в аварії не постраждав.



Рух вулицею ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися дві вантажівки.Про цеповідомили очевидці ДТП.За словами очевидців, аварія трапилася у середу, 13 травня, після 15:00. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.На місці працювала патрульна поліція. Попередньо, ніхто в аварії не постраждав.Рух вулицею ускладнений.

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