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Холодна ніч і дощі: якою буде погода в Україні 14 травня

Холодна ніч і дощі: якою буде погода в Україні 14 травня
В Україну прийшов антициклон південного походження і тому сьогодні, 13 травня, практично повсюди – сонячно й сухо.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вже завтра, 14 травня, у північних, західних областях знову пройдуть дощі. Опади дійдуть до Вінниччини, а надвечір до центральних областей та Одещини. На Сході, на значній частині Півдня, суттєві опади завтра малоймовірні.

Синоптик також зазначила, що найближчої ночі буде холодно, +4+9 градусів. Проте хмарність, яка прийде з фронтом, прикриє небо і захистить від заморозків. А ось Сході України є ймовірність заморозків 0-3 градуси.

На Волині та Рівненщині 14 травня буде +10+12 градусів, у більшості західних областей +12+18 градусів, а на Закарпатті до +22 градусів.






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Теги: синоптик, погода, Волинь, Наталка Діденко
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