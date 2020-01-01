Як на Волині медпрацівників підвозять на роботу. ВІДЕО

На Волині кожна громада самостійно вирішує, як довозити лікарів на роботу. Кошти виділяють на місцях і залучають шкільні автобуси.Про це Суспільному розповіла радниця голови ОДАПрацівників лікарень і поліклінік Луцька привозять на роботу перевізники, з якими уклали договори. Луцька міська рада переказує кошти за перевезення працівників міської клінічної лікарні та двох центрів первинної медико-санітарної допомоги."Понад 20 працівників на роботу та з роботи возять монахи Жидичинського монастиря безплатно", - каже директорка Центру №1Директор центру первинної медико-санітарної допомогирозповів, що послуги перевізника вартують 23 тисячі гривень на місяць, кошти виділяє Національна служба здоров’я.43 медпрацівників із Підгайцівської ОТГ довозить на роботу у Луцьк автобус громади. Водій із 6-ої ранку виїздить на маршрут і збирає людей у селах Воротнів, Лище, Підгайці, Крупа, Струмівка. Довозять медиків безплатно.Водій автобуса розповідає, що раніше перевозив школярів. Нині щодня їздить до 30 медиків."Нам сказали возити і тих, хто підсідає у Луцьку, бо ж маршрутки не їздять. Я вже знаю їх в обличчя. Я їм стаю, вони і не махають навіть. Тільки медиків возимо, бо нам так сказали, щоб таких не возили. Ми возимо тільки медиків з посвідченнями. Показує посвідчення я підвожу, а як не показує, то я не підвожу.", - говорить водій Сергій Радь.Після маршруту зранку автобус дезінфікують працівники закладу, розповів Сергій Радь. По закінченню робочого дня він сам обробляє поверхні.Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк каже, що із 23 березня почали возити медиків. ОТГ уклала договір із обласним фтизіопульмонологічним медичним центром обласної ради про перевезення медиків з Луцька. За березень і квітень медзаклад заплатив 33 тисячі гривень, на перевезення використали майже дві тонни дизпалива.