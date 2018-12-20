Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами





Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду в середу, 13 травня, - повідомляє



Уряд доручив Міністерству закордонних справ поінформувати уряд Республіки Білорусь про зупинення з 1 вересня дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.



Як відомо, згідно з угодою від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.



Тепер же в'їзд до Білорусі зі звичайним паспортом з 1 вересня скасовується, але в'їхати звідти на територію України можна буде зі звичайним паспортом.



Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, через те, що внутрішній паспорт України (у формі книжечки) має низький рівень захисту, зросла кількість підробок документа. Окрім того, відсутність в паспорті українців інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу. При цьому закордонний паспорт прискорить пропуск на кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість перетину кордону з цією країною за паспортом громадянина України.Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду в середу, 13 травня, - повідомляє Укрінформ Уряд доручив Міністерству закордонних справ поінформувати уряд Республіки Білорусь про зупинення з 1 вересня дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.Як відомо, згідно з угодою від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.Тепер же в'їзд до Білорусі зі звичайним паспортом з 1 вересня скасовується, але в'їхати звідти на територію України можна буде зі звичайним паспортом.Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, через те, що внутрішній паспорт України (у формі книжечки) має низький рівень захисту, зросла кількість підробок документа. Окрім того, відсутність в паспорті українців інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу. При цьому закордонний паспорт прискорить пропуск на кордоні.

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