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Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами
Кабінет міністрів частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість перетину кордону з цією країною за паспортом громадянина України.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду в середу, 13 травня, - повідомляє Укрінформ.

Уряд доручив Міністерству закордонних справ поінформувати уряд Республіки Білорусь про зупинення з 1 вересня дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.

Як відомо, згідно з угодою від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.

Тепер же в'їзд до Білорусі зі звичайним паспортом з 1 вересня скасовується, але в'їхати звідти на територію України можна буде зі звичайним паспортом.

Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, через те, що внутрішній паспорт України (у формі книжечки) має низький рівень захисту, зросла кількість підробок документа. Окрім того, відсутність в паспорті українців інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу. При цьому закордонний паспорт прискорить пропуск на кордоні.

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Теги: Білорусь, паспорти, заборона
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