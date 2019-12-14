У Луцьку на 23 вулицях встановлять сучасне освітлення

У Луцьку на 23 вулицях старе освітлення замінять на сучасне, яскраве та економне LED-освітлення.Про це у facebook повідомив радник мераТак, нове освітлення планують становити на вулицях:- вул. Глушець;- вул. Гнідавська;- вул. Володимирська;- вул. Львівська;- вул. Ківерцівська;- вул. Гордіюк;- вул. Глушець;- пр. Грушевського;- вул. Коперніка;- вул. Шопена;- пр. Відродження;- пр. Соборності;- вул. Січова;- вул. Ветеранів;- вул. Кравчука;- вул. Ковельська;- вул. Данила Галицького;- вул. Яровиця;- вул. Гулака-Артемовського;- вул. Наливайка;- вул. Теремнівська;- вул. Карпенка-Карого;- вул. Героїв УПА.Також в межах грантового проекту LED-освітлення буде облаштовано на вул. Конякіна.За словами Ігоря Поліщука, загалом на цих вулицях буде замінять 2137 вуличних світильника."Реалізація цього проекту має ряд суттєвих переваг, серед яких:1. Зменшення кількості ДТП на дорогах міста та підвищення безпеки пішоходів. Дуже часто, особливо в погану погоду ДТП виникають саме через неосвітленість дороги.2. Економія коштів міського бюджету. LED освітлення потребує щонайменше на 30% менше електроенергії, ніж старі лампи розжарювання.3. Створення резервного фонду світильників, замість яких будуть встановлені LED. Існуючі світильники, які незабаром будуть демонтовані можна буде розмістити на другорядних вулицях без освітлення.4. Покращення комфорту лучан та збільшення естетичної привабливості міста", - зауважив радник мера.На сьогодні на проєкт виготовили необхідну документацію, наступного тижня обіцяють оголосити тендер.