Волинянка, яка застрягла у Китаї із важкохворим 5-річним сином, уже вдома

Ольга Роїк, яка з важкохворим сином Романом не змогла здійснити переліт з Китаю в Україну через те, що в дитини був зашитий живіт після трансплантації, вже повернулась додому.



Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо, 2 травня 2020 року у Китаї



«На щастя, ми з Ромчиком уже вдома. Дорога була дуже важкою. Авіакомпанія компенсувала нам вартість квитків на літак. Нам шалено пощастило, що був літак на Мінськ. Він літає лише один раз у тиждень, але для того, щоб рейс не скасували, потрібно, щоб у салоні літака на момент перельоту була необхідна кількість людей. Але нам пощастило і ми полетіли. Документів, які засвідчують, що дитина може літати, вже ніхто не вимагав. Авіакомпанія визнала свою провину. Але, водночас, у нас не попросили вибачення за незручності, і не надали готельного номеру під час очікування на момент пересадки з одного літака на інший», – розповіла пані Ольга.



З її слів, представники Посольства України в Китаї, а також Посольства України в Республіці Білорусь надали волинянці із важкохворою дитиною кімнату, аби ті могли переночувати і успішно сісти на інший літак.



«Посольство і консул супроводжували нас до самого кордону України. В Україні мене вже чекала родина. Окрім того, консульство допомогло нам оплатити готель, в якому ми перебували тиждень до вильоту. Я дуже вдячна їм за оперативність і людяність. Вони всі мегакласні! Я дуже рада, що познайомилася з такими людьми», – каже Ольга Роїк.



Наразі у планах мами та сина поїздка до Варшави на обстеження і операцію із закриття черевної стінки після трансплантації печінки.



«І знову ми триматимемо курс на лікування у Китаї. Але коли це буде можливо, ніхто не знає, адже візи поки не відкривають. Ось таке у нашого Ромчика насичене життя. Але маю віру, що колись воно буде спокійним і, головне, здоровим», – сподівається волинянка.



Нагадаємо, Ольга Роїк більше 4 років бореться за життя свого сина. Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя. Тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її цирозу. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив.



Спочатку у Китаї відмовились лікувати 4-річного волинянина Романа Роїка з Володимира-Волинського, проте хлопчик довів, що має право на краще життя й шокував місцевих лікарів позитивною динамікою. Протягом тривалого часу батьки хлопчика не без допомоги небайдужих людей збирали кошти на лікування сина за кордоном, утім медики з Юньченя після тижня обстежень відмовились лікувати дитину – мовляв, це найважчий випадок в історії клініки. Однак мама Ромчика не здалася й знайшла іншу клініку в Китаї, де погодилися допомогти Роману.



Після лікування в Китаї та кількох курсів реабілітації за рекомендаціями медиків із Піднебесної вдома, п’ятирічний волинянин Роман, який майже з народження бореться за життя, почав самостійно жувати перемелену їжу.



Усі охочі допомогти сім’ї Роїків можуть переказати кошти за наступними реквізитами: 5168 7573 9487 3857 – отримувач Ольга Роїк (мама).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка з важкохворим синомне змогла здійснити переліт з Китаю в Україну через те, що в дитини був зашитий живіт після трансплантації, вже повернулась додому.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Ольга Роїк повідомила особисто.Нагадаємо, 2 травня 2020 року у Китаї волинянку Ольгу Роїк із важкохворим 5-річним сином Романом не пустили на борт літака . В авіакомпанії пояснили: у дитини не зашиті м’язи живота, а в салоні високий тиск.«На щастя, ми з Ромчиком уже вдома. Дорога була дуже важкою. Авіакомпанія компенсувала нам вартість квитків на літак. Нам шалено пощастило, що був літак на Мінськ. Він літає лише один раз у тиждень, але для того, щоб рейс не скасували, потрібно, щоб у салоні літака на момент перельоту була необхідна кількість людей. Але нам пощастило і ми полетіли. Документів, які засвідчують, що дитина може літати, вже ніхто не вимагав. Авіакомпанія визнала свою провину. Але, водночас, у нас не попросили вибачення за незручності, і не надали готельного номеру під час очікування на момент пересадки з одного літака на інший», – розповіла пані Ольга.З її слів, представники Посольства України в Китаї, а також Посольства України в Республіці Білорусь надали волинянці із важкохворою дитиною кімнату, аби ті могли переночувати і успішно сісти на інший літак.«Посольство і консул супроводжували нас до самого кордону України. В Україні мене вже чекала родина. Окрім того, консульство допомогло нам оплатити готель, в якому ми перебували тиждень до вильоту. Я дуже вдячна їм за оперативність і людяність. Вони всі мегакласні! Я дуже рада, що познайомилася з такими людьми», – каже Ольга Роїк.Наразі у планах мами та сина поїздка до Варшави на обстеження і операцію із закриття черевної стінки після трансплантації печінки.«І знову ми триматимемо курс на лікування у Китаї. Але коли це буде можливо, ніхто не знає, адже візи поки не відкривають. Ось таке у нашого Ромчика насичене життя. Але маю віру, що колись воно буде спокійним і, головне, здоровим», – сподівається волинянка.Нагадаємо, Ольга Роїк більше 4 років бореться за життя свого сина. Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя. Тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її цирозу. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив.Спочатку у Китаї відмовились лікувати 4-річного волинянина Романа Роїка з Володимира-Волинського, проте хлопчик довів, що має право на краще життя й шокував місцевих лікарів позитивною динамікою. Протягом тривалого часу батьки хлопчика не без допомоги небайдужих людей збирали кошти на лікування сина за кордоном, утім медики з Юньченя після тижня обстежень відмовились лікувати дитину – мовляв, це найважчий випадок в історії клініки. Однак мама Ромчика не здалася й знайшла іншу клініку в Китаї, де погодилися допомогти Роману.Після лікування в Китаї та кількох курсів реабілітації за рекомендаціями медиків із Піднебесної вдома, п’ятирічний волинянин Роман, який майже з народження бореться за життя, почав самостійно жувати перемелену їжу.

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