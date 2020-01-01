1500 доларів з клієнта: волинянин переправляв іноземців через кордон з Польщею
Сьогодні, 17:31
Волинянину повідомили про підозру у незаконному переправленні через державний кордон у Республіку Польща чотирьох іноземців – громадян Ємену, Іраку, Судану та Бангладешу.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
28-річний чоловік, спілкуючись із іноземцями у соціальних мережах та телефоном,запропонував їм свої послуги із переправлення у країни Євросоюзу – за 1500 доларів США із кожного.
Зустрівши клієнтів в Україні, 25 липня 2019 року волинянин власним авто довіз їх до кордону з Польщею та наказав перепливати річку Західний Буг.
Сам же він мав їх зустріти на польському березі й там уже отримати кошти за переправлення. Того ж дня усіх іноземців затримали прикордонники.
Волинянину повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, покарання – до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна).
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
28-річний чоловік, спілкуючись із іноземцями у соціальних мережах та телефоном,запропонував їм свої послуги із переправлення у країни Євросоюзу – за 1500 доларів США із кожного.
Зустрівши клієнтів в Україні, 25 липня 2019 року волинянин власним авто довіз їх до кордону з Польщею та наказав перепливати річку Західний Буг.
Сам же він мав їх зустріти на польському березі й там уже отримати кошти за переправлення. Того ж дня усіх іноземців затримали прикордонники.
Волинянину повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, покарання – до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна).
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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