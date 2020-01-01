1500 доларів з клієнта: волинянин переправляв іноземців через кордон з Польщею

Волинянину повідомили про підозру у незаконному переправленні через державний кордон у Республіку Польща чотирьох іноземців – громадян Ємену, Іраку, Судану та Бангладешу.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.28-річний чоловік, спілкуючись із іноземцями у соціальних мережах та телефоном,запропонував їм свої послуги із переправлення у країни Євросоюзу – за 1500 доларів США із кожного.Зустрівши клієнтів в Україні, 25 липня 2019 року волинянин власним авто довіз їх до кордону з Польщею та наказав перепливати річку Західний Буг.Сам же він мав їх зустріти на польському березі й там уже отримати кошти за переправлення. Того ж дня усіх іноземців затримали прикордонники.Волинянину повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, покарання – до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна).Триває досудове розслідування.