Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника





Інцидент трапився вчора, 12 травня, повідомляє



Правоохоронці почали переслідувати транспортний засіб. Правопорушника наздогнали в одному із дворів по вулиці 40 - років Перемоги.



При спілкуванні з поліцейськими водій, 37-річний місцевий житель, виражався нецензурною лайкою, намагався вчинити бійку та шарпав їх за формений одяг.



На водія співробітники поліції склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 (керування транспортом у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки), ч. 1 ст.122 ( порушення правил обгону), ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Транспортний засіб вилучили.



За фактом вчинення опору працівникові правоохоронного органу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, чи до двох років позбавлення волі. Триває слідство



Головне фото - ілюстративне.

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