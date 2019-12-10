вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника

Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника
У Ковелі під час несення служби в поле зору працівників сектору реагування патрульної поліції потрапив автомобіль Volkswagen Passat, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу працівників поліції керманич легковика не зупинився та продовжив рух.

Інцидент трапився вчора, 12 травня, повідомляє преслужба ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці почали переслідувати транспортний засіб. Правопорушника наздогнали в одному із дворів по вулиці 40 - років Перемоги.

При спілкуванні з поліцейськими водій, 37-річний місцевий житель, виражався нецензурною лайкою, намагався вчинити бійку та шарпав їх за формений одяг.

На водія співробітники поліції склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 (керування транспортом у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки), ч. 1 ст.122 ( порушення правил обгону), ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Транспортний засіб вилучили.

За фактом вчинення опору працівникові правоохоронного органу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, чи до двох років позбавлення волі. Триває слідство

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині
Сьогодні, 18:15
Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника
Сьогодні, 17:47
1500 доларів з клієнта: волинянин переправляв іноземців через кордон з Польщею
Сьогодні, 17:31
Волинянка, яка застрягла у Китаї із важкохворим 5-річним сином, уже вдома
Сьогодні, 17:23
У Луцьку на 23 вулицях встановлять сучасне освітлення
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
На Волині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами На Волині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами
10 грудень, 2019, 15:59
У Струмівці затримали можливих вбивць чоловіка, якого знайшли з простреленою головою У Струмівці затримали можливих вбивць чоловіка, якого знайшли з простреленою головою
19 вересень, 2019, 13:19
На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
12 травень, 21:56
Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї
09 травень, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин за кермом авто потрапив у подвійну аварію на Житомирщині
Сьогодні, 18:15
 0
Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника
Сьогодні, 17:47
 0
1500 доларів з клієнта: волинянин переправляв іноземців через кордон з Польщею
Сьогодні, 17:31
 0
Волинянка, яка застрягла у Китаї із важкохворим 5-річним сином, уже вдома
Сьогодні, 17:23
 0
У Луцьку на 23 вулицях встановлять сучасне освітлення
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8