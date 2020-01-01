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На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО

На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО
У місті Ковелі та Камінь-Каширському районі правоохоронці затримали вантажівки з деревиною сумнівного походження.

Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Учора, 13 травня, в місті Камінь-Каширський близько 15-ї години поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна в кількості 79 штук довжиною понад 5 метрів.

Правоохоронці встановили, що наявні документи не відповідали вантажу. Автомобіль з деревиною вилучили і помістили на арешмайданчик Камінь-Каширського відділу поліції. За цим фактом слідчі внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального Кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу.

Аналогічна подія трапилась у Ковелі: тут поліцейські зупинили водія ЗІЛу, котрий перевозив лісову деревину породи дуб, наявні документи якої не відповідали вантажу. Транспортний засіб з 54 колодами дуба помістили на арештмайданчик Ковельського відділу поліції, відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального Кодексу України (підроблення посвідчення або іншого офіційного документа).

Також учора працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили у Камінь-Каширському районі водія ЗІЛу, який перевозив лісопродукцію породи сосна в кількості 172 штуки. Чоловік надав поліцейським протерміновану товаро-транспортну накладну. Для з’ясування детальних обставин ЗІЛ з деревиною вилучили та доставили на арештмайданчик. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО
На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО
На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО
На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО
На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО




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Теги: Волинь, поліція, незаконна деревина
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