На Волині затримали три вантажівки із незаконною деревиною. ФОТО





Про це



Учора, 13 травня, в місті Камінь-Каширський близько 15-ї години поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна в кількості 79 штук довжиною понад 5 метрів.



Правоохоронці встановили, що наявні документи не відповідали вантажу. Автомобіль з деревиною вилучили і помістили на арешмайданчик Камінь-Каширського відділу поліції. За цим фактом слідчі внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального Кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу.



Аналогічна подія трапилась у Ковелі: тут поліцейські зупинили водія ЗІЛу, котрий перевозив лісову деревину породи дуб, наявні документи якої не відповідали вантажу. Транспортний засіб з 54 колодами дуба помістили на арештмайданчик Ковельського відділу поліції, відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального Кодексу України (підроблення посвідчення або іншого офіційного документа).



Також учора працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили у Камінь-Каширському районі водія ЗІЛу, який перевозив лісопродукцію породи сосна в кількості 172 штуки. Чоловік надав поліцейським протерміновану товаро-транспортну накладну. Для з’ясування детальних обставин ЗІЛ з деревиною вилучили та доставили на арештмайданчик. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України (використання завідомо підробленого документа).











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковелі та Камінь-Каширському районі правоохоронці затримали вантажівки з деревиною сумнівного походження.Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Учора, 13 травня, в місті Камінь-Каширський близько 15-ї години поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ з причепом, водій якого перевозив лісопродукцію породи сосна в кількості 79 штук довжиною понад 5 метрів.Правоохоронці встановили, що наявні документи не відповідали вантажу. Автомобіль з деревиною вилучили і помістили на арешмайданчик Камінь-Каширського відділу поліції. За цим фактом слідчі внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального Кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання чи збут лісу.Аналогічна подія трапилась у Ковелі: тут поліцейські зупинили водія ЗІЛу, котрий перевозив лісову деревину породи дуб, наявні документи якої не відповідали вантажу. Транспортний засіб з 54 колодами дуба помістили на арештмайданчик Ковельського відділу поліції, відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального Кодексу України (підроблення посвідчення або іншого офіційного документа).Також учора працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили у Камінь-Каширському районі водія ЗІЛу, який перевозив лісопродукцію породи сосна в кількості 172 штуки. Чоловік надав поліцейським протерміновану товаро-транспортну накладну. Для з’ясування детальних обставин ЗІЛ з деревиною вилучили та доставили на арештмайданчик. Відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

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