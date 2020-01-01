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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 травня
У Волинській області у четвер очікується хмарна з проясненнями погода. Часом дощ, вночі та вранці місцями - значний. Подекуди грози.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла.

У Луцьку завтра, 14 травня, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом дощ, вночі та вранці - значний, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 6-8° тепла, вдень 12-14° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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