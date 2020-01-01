Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 травня





Про це



Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла.



У Луцьку завтра, 14 травня, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом дощ, вночі та вранці - значний, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 6-8° тепла, вдень 12-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується хмарна з проясненнями погода. Часом дощ, вночі та вранці місцями - значний. Подекуди грози.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла.У Луцьку завтра, 14 травня, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом дощ, вночі та вранці - значний, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 6-8° тепла, вдень 12-14° тепла.

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