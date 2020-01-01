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Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО

Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО
Відразу ж після послаблення в Україні карантину комунальники Ковеля розпочали роботи з облаштування міських клумб та газонів.

Про це інформує ПроКовель.

Спочатку, взялися засаджувати квітами ті клумби, які розташовані на площі Героїв Майдану, що навпроти будинку Рад.

Жіночки в масках і рукавицях активно загортали в землю розсаду чорнобривців, а до цього вже висадили різнокольорові польові братики.

Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО
Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО

А поряд було чутно як стрижуть газони. Зазвичай, до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня, керівництво міста намагалося навести лад в міських парках.

Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО
Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО

Однак цьогоріч комунальники не поспішали підрізати там траву, тому місцями вона виросла надто високою. Можливо, завадив карантин.

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Теги: Ковель, клумби, карантин
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