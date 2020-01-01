Послаблення карантину: у Ковелі комунальники почали висаджувати квіти. ФОТО





Про це інформує



Спочатку, взялися засаджувати квітами ті клумби, які розташовані на площі Героїв Майдану, що навпроти будинку Рад.



Жіночки в масках і рукавицях активно загортали в землю розсаду чорнобривців, а до цього вже висадили різнокольорові польові братики.





А поряд було чутно як стрижуть газони. Зазвичай, до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня, керівництво міста намагалося навести лад в міських парках.





Однак цьогоріч комунальники не поспішали підрізати там траву, тому місцями вона виросла надто високою. Можливо, завадив карантин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відразу ж після послаблення в Україні карантину комунальники Ковеля розпочали роботи з облаштування міських клумб та газонів.Про це інформує ПроКовель Спочатку, взялися засаджувати квітами ті клумби, які розташовані на площі Героїв Майдану, що навпроти будинку Рад.Жіночки в масках і рукавицях активно загортали в землю розсаду чорнобривців, а до цього вже висадили різнокольорові польові братики.А поряд було чутно як стрижуть газони. Зазвичай, до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня, керівництво міста намагалося навести лад в міських парках.Однак цьогоріч комунальники не поспішали підрізати там траву, тому місцями вона виросла надто високою. Можливо, завадив карантин.

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