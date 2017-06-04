У ФК «Волинь» відновили колективні тренування
Сьогодні, 21:44
Починаючи із 11 травня уряд України ухвалив заходи щодо пом’якшення карантину.
Про це інформують на сайті fcvolyn.net.
Одним із пунктів став дозвіл на тренування для професійних спортивних команд.
Тож до роботи знову повернулася і «Волинь» - звісно ж, згідно із виконанням усіх необхідних медичних вимог та протоколів, які надійшли до клубу від ПФЛ та УАФ.
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Про це інформують на сайті fcvolyn.net.
Одним із пунктів став дозвіл на тренування для професійних спортивних команд.
Тож до роботи знову повернулася і «Волинь» - звісно ж, згідно із виконанням усіх необхідних медичних вимог та протоколів, які надійшли до клубу від ПФЛ та УАФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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