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У ФК «Волинь» відновили колективні тренування

У ФК «Волинь» відновили колективні тренування
Починаючи із 11 травня уряд України ухвалив заходи щодо пом’якшення карантину.

Про це інформують на сайті fcvolyn.net.

Одним із пунктів став дозвіл на тренування для професійних спортивних команд.

Тож до роботи знову повернулася і «Волинь» - звісно ж, згідно із виконанням усіх необхідних медичних вимог та протоколів, які надійшли до клубу від ПФЛ та УАФ.

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Теги: ФК
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