14 травня на Волині: гортаючи календар
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14 травня день народження у громадської активістки Оксани Гузь (на фото), депутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова, громадського діяча Анатолія Бубенщикова.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.
14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.
14 травня 2004 року за рішенням Священного Синоду владика Михаїл став єпископом Луцьким і Волинським (зараз – митрополит).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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