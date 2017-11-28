У багатоповерхівках Луцька встановлюють індивідуальні теплові пункти

У луцьких багатоповерхівках безкоштовно встановлюють індивідуальні теплові пункти.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Серед будинків, де встановлять ІТП - багатоповерхівки на вулицях Воїнів афганців, 2 та Ветеранів, 9. Про це мешканцям цих будинків розповіли перший заступник міського головита радник міського головипід час зустрічей.Ігор Поліщук розповів людям, що їхні будинки потрапили до переліку тих 254-ох, в яких впродовж двох років буде встановлено індивідуальні теплові пункти. Цього року планується встановити 120, решту - наступного року. Це відбувається абсолютно безкоштовно згідно договору, який підписаний Луцькою міською радою та Євробанком.“Встановлення ІТП, де немає лічильників і решти засобів, що допомагають економити, дозволяє платити за тепло на 30% менше. Ви цю різницю зможете відчути вже в наступному опалювальному сезоні. Тепло буде рівномірно розподілятися по усіх квартирах”, - зазначив радник міського голови.У свою чергу, Григорій Недопад повідомив, що в цих будинках заборгованість за послуги, які надає ДКП “Луцьктепло” нижчі середнього показника в місті. “Хочеться, щоб голови ОСББ й надалі тримали таку планку та працювали в сторону не нарощування заборгованості, а навпаки — лише покращувати показники”, - зауважив він.Переваги від встановлення ІТП очевидні, адже дозволять в рази скоротити витрати на опалення, забезпечать збалансований обігрів усіх квартир, а також регулюватимуть рівень опалення залежно від погодних умов.Лучани досить позитивно оцінюють встановлення цих теплових пунктів в їх будинках.