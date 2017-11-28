У багатоповерхівках Луцька встановлюють індивідуальні теплові пункти
13 травень, 22:48
У луцьких багатоповерхівках безкоштовно встановлюють індивідуальні теплові пункти.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Серед будинків, де встановлять ІТП - багатоповерхівки на вулицях Воїнів афганців, 2 та Ветеранів, 9. Про це мешканцям цих будинків розповіли перший заступник міського голови Григорій Недопад та радник міського голови Ігор Поліщук під час зустрічей.
Ігор Поліщук розповів людям, що їхні будинки потрапили до переліку тих 254-ох, в яких впродовж двох років буде встановлено індивідуальні теплові пункти. Цього року планується встановити 120, решту - наступного року. Це відбувається абсолютно безкоштовно згідно договору, який підписаний Луцькою міською радою та Євробанком.
“Встановлення ІТП, де немає лічильників і решти засобів, що допомагають економити, дозволяє платити за тепло на 30% менше. Ви цю різницю зможете відчути вже в наступному опалювальному сезоні. Тепло буде рівномірно розподілятися по усіх квартирах”, - зазначив радник міського голови.
У свою чергу, Григорій Недопад повідомив, що в цих будинках заборгованість за послуги, які надає ДКП “Луцьктепло” нижчі середнього показника в місті. “Хочеться, щоб голови ОСББ й надалі тримали таку планку та працювали в сторону не нарощування заборгованості, а навпаки — лише покращувати показники”, - зауважив він.
Переваги від встановлення ІТП очевидні, адже дозволять в рази скоротити витрати на опалення, забезпечать збалансований обігрів усіх квартир, а також регулюватимуть рівень опалення залежно від погодних умов.
Лучани досить позитивно оцінюють встановлення цих теплових пунктів в їх будинках.
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Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Серед будинків, де встановлять ІТП - багатоповерхівки на вулицях Воїнів афганців, 2 та Ветеранів, 9. Про це мешканцям цих будинків розповіли перший заступник міського голови Григорій Недопад та радник міського голови Ігор Поліщук під час зустрічей.
Ігор Поліщук розповів людям, що їхні будинки потрапили до переліку тих 254-ох, в яких впродовж двох років буде встановлено індивідуальні теплові пункти. Цього року планується встановити 120, решту - наступного року. Це відбувається абсолютно безкоштовно згідно договору, який підписаний Луцькою міською радою та Євробанком.
“Встановлення ІТП, де немає лічильників і решти засобів, що допомагають економити, дозволяє платити за тепло на 30% менше. Ви цю різницю зможете відчути вже в наступному опалювальному сезоні. Тепло буде рівномірно розподілятися по усіх квартирах”, - зазначив радник міського голови.
У свою чергу, Григорій Недопад повідомив, що в цих будинках заборгованість за послуги, які надає ДКП “Луцьктепло” нижчі середнього показника в місті. “Хочеться, щоб голови ОСББ й надалі тримали таку планку та працювали в сторону не нарощування заборгованості, а навпаки — лише покращувати показники”, - зауважив він.
Переваги від встановлення ІТП очевидні, адже дозволять в рази скоротити витрати на опалення, забезпечать збалансований обігрів усіх квартир, а також регулюватимуть рівень опалення залежно від погодних умов.
Лучани досить позитивно оцінюють встановлення цих теплових пунктів в їх будинках.
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