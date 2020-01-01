У Луцьку просять сполучити дві вулиці





Про це йдеться в петиції в Єдиній системі місцевих петицій.



Автор Олександр Дубенчук звертається до луцької влади та просить сполучення вулиць Чорновола та Мазепи.



Чоловік зазначив, що крім об'їзду через вулицю Карпенка-Карого між вулицями повинне бути додаткове сполучення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині просять організувати сполученння двох вулиць міста.Про це йдеться в петиції в Єдиній системі місцевих петицій.Автор Олександр Дубенчук звертається до луцької влади та просить сполучення вулиць Чорновола та Мазепи.Чоловік зазначив, що крім об'їзду через вулицю Карпенка-Карого між вулицями повинне бути додаткове сполучення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію