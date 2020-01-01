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У Луцьку просять сполучити дві вулиці

У Луцьку просять сполучити дві вулиці
В обласному центрі Волині просять організувати сполученння двох вулиць міста.

Про це йдеться в петиції в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор Олександр Дубенчук звертається до луцької влади та просить сполучення вулиць Чорновола та Мазепи.

Чоловік зазначив, що крім об'їзду через вулицю Карпенка-Карого між вулицями повинне бути додаткове сполучення.

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Теги: Луцьк, петиція
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