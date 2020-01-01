У Луцьку просять сполучити дві вулиці
Сьогодні, 02:17
В обласному центрі Волині просять організувати сполученння двох вулиць міста.
Про це йдеться в петиції в Єдиній системі місцевих петицій.
Автор Олександр Дубенчук звертається до луцької влади та просить сполучення вулиць Чорновола та Мазепи.
Чоловік зазначив, що крім об'їзду через вулицю Карпенка-Карого між вулицями повинне бути додаткове сполучення.
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Про це йдеться в петиції в Єдиній системі місцевих петицій.
Автор Олександр Дубенчук звертається до луцької влади та просить сполучення вулиць Чорновола та Мазепи.
Чоловік зазначив, що крім об'їзду через вулицю Карпенка-Карого між вулицями повинне бути додаткове сполучення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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