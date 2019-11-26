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На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО

На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО
У Черкаській області недалеко від міста Канів в селі Межиріччя відкрили музей загиблим на Майдані співробітникам спецпідрозділу Беркут.

До експозиції музею в селі Межиріччя входять гумові кийки, якими били протестувальників на Майдані.Про це повідомив радник заступника голови Київської міськдержадміністрації Володимир Зінченко, - пише Кореспондент.

"На Канівщині у Межиріччі відкрили музей ... загиблим на Майдані беркутівцям. Експозиція музею - гумові палиці, наручники ... Ті самі палки, якими били по голові протестуючих", - написав він.

Зінченко запропонував всім, хто готовий "поїхати в гості в цей музей", писати йому особисто.

Пізніше до цього посту з'явилося доповнення: "Як приїхали сьогодні журналісти, стенди швиденько поприбирали. Але, як повідомили, все повернуть назад, як тільки поїдуть журналісти".

На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО
На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО
На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО
На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО
На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО

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Теги: Беркут, Черкащина
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