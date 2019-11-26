На Черкащині відкрили музей «Беркуту». ФОТО





До експозиції музею в селі Межиріччя входять гумові кийки, якими били протестувальників на Майдані.Про це повідомив радник заступника голови Київської міськдержадміністрації Володимир Зінченко, - пише

"На Канівщині у Межиріччі відкрили музей ... загиблим на Майдані беркутівцям. Експозиція музею - гумові палиці, наручники ... Ті самі палки, якими били по голові протестуючих", - написав він.



Зінченко запропонував всім, хто готовий "поїхати в гості в цей музей", писати йому особисто.



Пізніше до цього посту з'явилося доповнення: "Як приїхали сьогодні журналісти, стенди швиденько поприбирали. Але, як повідомили, все повернуть назад, як тільки поїдуть журналісти".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаській області недалеко від міста Канів в селі Межиріччя відкрили музей загиблим на Майдані співробітникам спецпідрозділу Беркут.До експозиції музею в селі Межиріччя входять гумові кийки, якими били протестувальників на Майдані.Про це повідомив радник заступника голови Київської міськдержадміністрації, - пише Кореспондент.

"На Канівщині у Межиріччі відкрили музей ... загиблим на Майдані беркутівцям. Експозиція музею - гумові палиці, наручники ... Ті самі палки, якими били по голові протестуючих", - написав він.Зінченко запропонував всім, хто готовий "поїхати в гості в цей музей", писати йому особисто.Пізніше до цього посту з'явилося доповнення: "Як приїхали сьогодні журналісти, стенди швиденько поприбирали. Але, як повідомили, все повернуть назад, як тільки поїдуть журналісти".

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