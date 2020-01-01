На ремонт волинської траси, що веде до кордону, витратять майже 9 мільйонів





Про це повідомляє



Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 червня, а аукціон має розпочатися 13 липня.



Очікувана вартість робіт становить 8,717 мільйона гривень.



Йдеться про поточний дрібний ремонт траси Т-03-02 Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка–Горохів–Берестечко–Козин–М-06 на відрізку між 154 і 185,6 кілометрами (окремими ділянками).



Роботи включатимуть планування узбіч, ліквідацію вибоїн, ущільнення асфальтобетонного шару, розлив бітуму та заміну дорожніх знаків.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема трьох дорожніх катків, трьох автомобілів для перевезення асфальтобетону, автогрейдера, асфальтоукладальника, автогудронатора, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.



Ремонт хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На послуги з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Волинської області Т-03-02 Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка–Горохів–Берестечко–Козин–М-06 цьогоріч спрямують майже 9 мільйонів гривень.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області.Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 червня, а аукціон має розпочатися 13 липня.Очікувана вартість робіт становить 8,717 мільйона гривень.Йдеться про поточний дрібний ремонт траси Т-03-02 Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка–Горохів–Берестечко–Козин–М-06 на відрізку між 154 і 185,6 кілометрами (окремими ділянками).Роботи включатимуть планування узбіч, ліквідацію вибоїн, ущільнення асфальтобетонного шару, розлив бітуму та заміну дорожніх знаків.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема трьох дорожніх катків, трьох автомобілів для перевезення асфальтобетону, автогрейдера, асфальтоукладальника, автогудронатора, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.Ремонт хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію