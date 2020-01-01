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На ремонт волинської траси, що веде до кордону, витратять майже 9 мільйонів

На ремонт волинської траси, що веде до кордону, витратять майже 9 мільйонів
На послуги з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Волинської області Т-03-02 Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка–Горохів–Берестечко–Козин–М-06 цьогоріч спрямують майже 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 червня, а аукціон має розпочатися 13 липня.

Очікувана вартість робіт становить 8,717 мільйона гривень.

Йдеться про поточний дрібний ремонт траси Т-03-02 Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка–Горохів–Берестечко–Козин–М-06 на відрізку між 154 і 185,6 кілометрами (окремими ділянками).

Роботи включатимуть планування узбіч, ліквідацію вибоїн, ущільнення асфальтобетонного шару, розлив бітуму та заміну дорожніх знаків.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема трьох дорожніх катків, трьох автомобілів для перевезення асфальтобетону, автогрейдера, асфальтоукладальника, автогудронатора, а також працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Ремонт хочуть закінчити до 31 грудня 2020 року.

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Теги: Волинь, ремонт, дорога
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