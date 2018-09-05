В Україні може виникнути дефіцит води





На цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів. Про це повідомляє



Державне агентство водних ресурсів повідомляє, що останні п'ять років були маловодними і значне навантаження на річки можуть спричинити водний дефіцит.



Данілов додав, що ймовірність маловоддя вимагатиме економного водоспоживання та оптимізації використання водних ресурсів.



Він також звернув увагу на вагомість проведення інвентаризації артезіанських свердловин та джерел підземних вод питної якості з метою залучення їх до систем водопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах річок.На цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборонипід час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів. Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на пресслужбу РНБО.Державне агентство водних ресурсів повідомляє, що останні п'ять років були маловодними і значне навантаження на річки можуть спричинити водний дефіцит.Данілов додав, що ймовірність маловоддя вимагатиме економного водоспоживання та оптимізації використання водних ресурсів.Він також звернув увагу на вагомість проведення інвентаризації артезіанських свердловин та джерел підземних вод питної якості з метою залучення їх до систем водопостачання.

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