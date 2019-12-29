Волинська бандуристка перемогла у кількох міжнародних онлайн-конкурсах. ФОТО

Юна бандуристка з Ковеля здобула кілька перемог у міжнародних конкурсах, які відбувалися в режимі онлайн.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Вихованка Ковельської школи мистецтввзяла участь у кількох дистанційних конкурсах та показала хороші результати. Дівчина вже четвертий рік поспіль навчається грі на бандурі уЮна бандуристка здобула кілька перемог у міжнародних фестивалях-конкурсах. Серед них - “Парад зірок у Кракові”, “Я йду за мрією”, “Пасхальна столиця України”, “Я — СуперЗірка”.