Волинська бандуристка перемогла у кількох міжнародних онлайн-конкурсах. ФОТО
Сьогодні, 07:34
Юна бандуристка з Ковеля здобула кілька перемог у міжнародних конкурсах, які відбувалися в режимі онлайн.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Вихованка Ковельської школи мистецтв Еліна Ковальчук взяла участь у кількох дистанційних конкурсах та показала хороші результати. Дівчина вже четвертий рік поспіль навчається грі на бандурі у Надії Балаки.
Юна бандуристка здобула кілька перемог у міжнародних фестивалях-конкурсах. Серед них - “Парад зірок у Кракові”, “Я йду за мрією”, “Пасхальна столиця України”, “Я — СуперЗірка”.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Вихованка Ковельської школи мистецтв Еліна Ковальчук взяла участь у кількох дистанційних конкурсах та показала хороші результати. Дівчина вже четвертий рік поспіль навчається грі на бандурі у Надії Балаки.
Юна бандуристка здобула кілька перемог у міжнародних фестивалях-конкурсах. Серед них - “Парад зірок у Кракові”, “Я йду за мрією”, “Пасхальна столиця України”, “Я — СуперЗірка”.
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