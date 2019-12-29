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Волинська бандуристка перемогла у кількох міжнародних онлайн-конкурсах. ФОТО

Волинська бандуристка перемогла у кількох міжнародних онлайн-конкурсах. ФОТО
Юна бандуристка з Ковеля здобула кілька перемог у міжнародних конкурсах, які відбувалися в режимі онлайн.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Вихованка Ковельської школи мистецтв Еліна Ковальчук взяла участь у кількох дистанційних конкурсах та показала хороші результати. Дівчина вже четвертий рік поспіль навчається грі на бандурі у Надії Балаки.

Юна бандуристка здобула кілька перемог у міжнародних фестивалях-конкурсах. Серед них - “Парад зірок у Кракові”, “Я йду за мрією”, “Пасхальна столиця України”, “Я — СуперЗірка”.
Волинська бандуристка перемогла у кількох міжнародних онлайн-конкурсах. ФОТО
Волинська бандуристка перемогла у кількох міжнародних онлайн-конкурсах. ФОТО


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Теги: культура, Ковель, музика
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