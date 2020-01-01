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На Волині відбулася «карантинна» шлюбна церемонія

На Волині відбулася «карантинна» шлюбна церемонія
У Ковелі, попри оголошений карантин, відбулася церемонія одруження.

Про це йдеться на сайті КовельPost.

Пара молодят Андрій та Вікторія вирішили узаконити свої стосунки. Урочиста подія відбулася 13 травня 2020 року у Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
На Волині відбулася «карантинна» шлюбна церемонія
На Волині відбулася «карантинна» шлюбна церемонія

"Дорогі молодята, від чистого серця вітаємо Вас з державною реєстрацію шлюбу, з чудовим святом на честь створення Вашої родини. Бажаємо бути самими рідними і близькими людьми один одного протягом усього життя,а також наповнювати серця щастям і радістю, а сімейний будинок — достатком і благополуччям. Бажаємо, щоб нитка, яка зв’язує Вас, була міцною і міцною, без єдиних надривів і вузликів. Миру вам, взаєморозуміння і довіри", - йдеться у дописі.

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Теги: Ковель, Волинь
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