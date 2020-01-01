На Волині відбулася «карантинна» шлюбна церемонія
Сьогодні, 04:17
У Ковелі, попри оголошений карантин, відбулася церемонія одруження.
Про це йдеться на сайті КовельPost.
Пара молодят Андрій та Вікторія вирішили узаконити свої стосунки. Урочиста подія відбулася 13 травня 2020 року у Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
"Дорогі молодята, від чистого серця вітаємо Вас з державною реєстрацію шлюбу, з чудовим святом на честь створення Вашої родини. Бажаємо бути самими рідними і близькими людьми один одного протягом усього життя,а також наповнювати серця щастям і радістю, а сімейний будинок — достатком і благополуччям. Бажаємо, щоб нитка, яка зв’язує Вас, була міцною і міцною, без єдиних надривів і вузликів. Миру вам, взаєморозуміння і довіри", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сайті КовельPost.
Пара молодят Андрій та Вікторія вирішили узаконити свої стосунки. Урочиста подія відбулася 13 травня 2020 року у Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
"Дорогі молодята, від чистого серця вітаємо Вас з державною реєстрацію шлюбу, з чудовим святом на честь створення Вашої родини. Бажаємо бути самими рідними і близькими людьми один одного протягом усього життя,а також наповнювати серця щастям і радістю, а сімейний будинок — достатком і благополуччям. Бажаємо, щоб нитка, яка зв’язує Вас, була міцною і міцною, без єдиних надривів і вузликів. Миру вам, взаєморозуміння і довіри", - йдеться у дописі.
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