На Волині відбулася «карантинна» шлюбна церемонія





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Пара молодят Андрій та Вікторія вирішили узаконити свої стосунки. Урочиста подія відбулася 13 травня 2020 року у Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



"Дорогі молодята, від чистого серця вітаємо Вас з державною реєстрацію шлюбу, з чудовим святом на честь створення Вашої родини. Бажаємо бути самими рідними і близькими людьми один одного протягом усього життя,а також наповнювати серця щастям і радістю, а сімейний будинок — достатком і благополуччям. Бажаємо, щоб нитка, яка зв’язує Вас, була міцною і міцною, без єдиних надривів і вузликів. Миру вам, взаєморозуміння і довіри", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі, попри оголошений карантин, відбулася церемонія одруження.Про це йдеться на сайті КовельPost. Пара молодят Андрій та Вікторія вирішили узаконити свої стосунки. Урочиста подія відбулася 13 травня 2020 року у Ковельському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції."Дорогі молодята, від чистого серця вітаємо Вас з державною реєстрацію шлюбу, з чудовим святом на честь створення Вашої родини. Бажаємо бути самими рідними і близькими людьми один одного протягом усього життя,а також наповнювати серця щастям і радістю, а сімейний будинок — достатком і благополуччям. Бажаємо, щоб нитка, яка зв’язує Вас, була міцною і міцною, без єдиних надривів і вузликів. Миру вам, взаєморозуміння і довіри", - йдеться у дописі.

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