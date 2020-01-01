У ВООЗ припускають, що новий коронавірус може ніколи не зникнути
Сьогодні, 03:09
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що новий коронавірус, можливо, не вдасться повністю подолати, і наразі неможливо передбачити, як довго він буде циркулювати.
Про це заявив під час онлайн-брифінгу експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
“Цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом... і він може ніколи не зникнути”, — зазначив Раян. Він наголосив, що проблема може перерости в довготривалу, але може й не стати такою.
За словами Раяна, боротьба з хворобою вимагатиме “величезних зусиль”, навіть якщо буде знайдена вакцина.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.
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Про це заявив під час онлайн-брифінгу експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
“Цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом... і він може ніколи не зникнути”, — зазначив Раян. Він наголосив, що проблема може перерости в довготривалу, але може й не стати такою.
За словами Раяна, боротьба з хворобою вимагатиме “величезних зусиль”, навіть якщо буде знайдена вакцина.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.
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