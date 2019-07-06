На Волині затримали наркоторговців. ФОТО

За процесуального керівництва Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції та УСБУ в області провели оперативні закупівлі та 11 санкціонованих судом обшуків в оселях мешканців Любомля та Любомльського району.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.У ході слідчих дій затримали двох 38-річних волинян, у яких вилучили амфетамін, канабіс та готівкові кошти, одержані від незаконного промислу.Пакунки, ємності та згортки із психотропами й особливо небезпечними наркотичними засобами, а також пристрої для куріння канабісу виявили та вилучили правоохоронці і в їхніх помешканнях.В оселі ще одного фігуранта зафіксували факт незаконного зберігання вогнепальної зброї.Тривають слідчі дії. Вирішують питання про повідомлення двом затриманим про підозру у незаконному виготовленні, придбанні зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України) та про обрання їм запобіжного заходу.Правоохоронці перевіряють причетність також інших громадян до вчинення цих злочинів.