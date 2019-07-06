На Волині затримали наркоторговців. ФОТО
Сьогодні, 09:04
За процесуального керівництва Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції та УСБУ в області провели оперативні закупівлі та 11 санкціонованих судом обшуків в оселях мешканців Любомля та Любомльського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
У ході слідчих дій затримали двох 38-річних волинян, у яких вилучили амфетамін, канабіс та готівкові кошти, одержані від незаконного промислу.
Пакунки, ємності та згортки із психотропами й особливо небезпечними наркотичними засобами, а також пристрої для куріння канабісу виявили та вилучили правоохоронці і в їхніх помешканнях.
В оселі ще одного фігуранта зафіксували факт незаконного зберігання вогнепальної зброї.
Тривають слідчі дії. Вирішують питання про повідомлення двом затриманим про підозру у незаконному виготовленні, придбанні зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України) та про обрання їм запобіжного заходу.
Правоохоронці перевіряють причетність також інших громадян до вчинення цих злочинів.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
У ході слідчих дій затримали двох 38-річних волинян, у яких вилучили амфетамін, канабіс та готівкові кошти, одержані від незаконного промислу.
Пакунки, ємності та згортки із психотропами й особливо небезпечними наркотичними засобами, а також пристрої для куріння канабісу виявили та вилучили правоохоронці і в їхніх помешканнях.
В оселі ще одного фігуранта зафіксували факт незаконного зберігання вогнепальної зброї.
Тривають слідчі дії. Вирішують питання про повідомлення двом затриманим про підозру у незаконному виготовленні, придбанні зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України) та про обрання їм запобіжного заходу.
Правоохоронці перевіряють причетність також інших громадян до вчинення цих злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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