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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині помер 44-річний чоловік, інфікований коронавірусом

На Волині помер 44-річний чоловік, інфікований коронавірусом
Сьогодні, 14 травня, у Володимирі-Волинському зафіксували першу смерть у місті від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Його жертвою став мешканець міста, 1976 року народження, який позавчора потрапив до лікарні та мав ряд супутніх захворювань.

Наразі поліція проводить роботу з контактними особами та проводиться дезінфекція ймовірних місць перебування хворого.

"Не зважаючи на пом’якшення карантинних заходів, просимо все ж дотримуватися обмежень і без необхідності не виходити на вулицю, а у громадських місцях чітко дотримуватися рекомендацій лікарів. Усе це у сукупності – збереже життя вам, вашим рідним і близьким", - закликають у міськраді.

Зауважимо, загалом на Волині це чотирнадцята смерть серед людей, у яких виявили коронавірус.


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Теги: смерть, коронавірус, Володимир-Волинський
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