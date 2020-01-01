На Волині помер 44-річний чоловік, інфікований коронавірусом

Сьогодні, 14 травня, у Володимирі-Волинському зафіксували першу смерть у місті від коронавірусу COVID-19.Про це повідомляє пресслужба міської ради.Його жертвою став мешканець міста, 1976 року народження, який позавчора потрапив до лікарні та мав ряд супутніх захворювань.Наразі поліція проводить роботу з контактними особами та проводиться дезінфекція ймовірних місць перебування хворого."Не зважаючи на пом’якшення карантинних заходів, просимо все ж дотримуватися обмежень і без необхідності не виходити на вулицю, а у громадських місцях чітко дотримуватися рекомендацій лікарів. Усе це у сукупності – збереже життя вам, вашим рідним і близьким", - закликають у міськраді.Зауважимо, загалом на Волині це чотирнадцята смерть серед людей, у яких виявили коронавірус.