На Волині помер 44-річний чоловік, інфікований коронавірусом
Сьогодні, 09:19
Сьогодні, 14 травня, у Володимирі-Волинському зафіксували першу смерть у місті від коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Його жертвою став мешканець міста, 1976 року народження, який позавчора потрапив до лікарні та мав ряд супутніх захворювань.
Наразі поліція проводить роботу з контактними особами та проводиться дезінфекція ймовірних місць перебування хворого.
"Не зважаючи на пом’якшення карантинних заходів, просимо все ж дотримуватися обмежень і без необхідності не виходити на вулицю, а у громадських місцях чітко дотримуватися рекомендацій лікарів. Усе це у сукупності – збереже життя вам, вашим рідним і близьким", - закликають у міськраді.
Зауважимо, загалом на Волині це чотирнадцята смерть серед людей, у яких виявили коронавірус.
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Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Його жертвою став мешканець міста, 1976 року народження, який позавчора потрапив до лікарні та мав ряд супутніх захворювань.
Наразі поліція проводить роботу з контактними особами та проводиться дезінфекція ймовірних місць перебування хворого.
"Не зважаючи на пом’якшення карантинних заходів, просимо все ж дотримуватися обмежень і без необхідності не виходити на вулицю, а у громадських місцях чітко дотримуватися рекомендацій лікарів. Усе це у сукупності – збереже життя вам, вашим рідним і близьким", - закликають у міськраді.
Зауважимо, загалом на Волині це чотирнадцята смерть серед людей, у яких виявили коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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