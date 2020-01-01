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Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик

Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик
У Луцьку на проспекті Перемоги не розминулися дві автівки. Через аварію утворилися затори.

ДТП сталася вранці 14 травня, повідомляє 12 канал.

На проспекті Перемоги стукнулися бус і легковий автомобіль. Обидві машини зазнали незначних механічних пошкоджень.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

На місці працює патрульна поліція.
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик

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Теги: аварія, Луцьк, ДТП
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