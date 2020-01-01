Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик





ДТП сталася вранці 14 травня, повідомляє



На проспекті Перемоги стукнулися бус і легковий автомобіль. Обидві машини зазнали незначних механічних пошкоджень.



За попередніми даними, ніхто не постраждав.



На місці працює патрульна поліція.



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