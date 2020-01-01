Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик
Сьогодні, 09:23
У Луцьку на проспекті Перемоги не розминулися дві автівки. Через аварію утворилися затори.
ДТП сталася вранці 14 травня, повідомляє 12 канал.
На проспекті Перемоги стукнулися бус і легковий автомобіль. Обидві машини зазнали незначних механічних пошкоджень.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ДТП сталася вранці 14 травня, повідомляє 12 канал.
На проспекті Перемоги стукнулися бус і легковий автомобіль. Обидві машини зазнали незначних механічних пошкоджень.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чоловік, який пробіг з Луцька до Рівного за майже 7 тисяч доларів, розповів про вигране парі
Сьогодні, 09:28
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик
Сьогодні, 09:23
На Волині помер 44-річний чоловік, інфікований коронавірусом
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 14 травня: долар і євро впали у ціні
Сьогодні, 09:11