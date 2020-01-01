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Чоловік, який пробіг з Луцька до Рівного за майже 7 тисяч доларів, розповів про вигране парі

Чоловік, який пробіг з Луцька до Рівного за майже 7 тисяч доларів, розповів про вигране парі
Відстань з Луцька до Рівного за вісім годин – такими були умови для рівнянина Івана Ковтуна, який в разі перемоги мав отримати нагороду майже сім тисяч доларів. Попри складнощі, чоловіку вдалося подолати цю відстань з годинним запасом та забрати нагороду за чесно вигране парі.

Рівнянин розповів Інформаційному агентству Волинські Новини, як виникло парі, скільки часу тренувався та про складнощі, які виникали під час дистанції.

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«Я побився об заклад із естонським бізнесменом Павлом, який проживає в Луцьку. Воно виникло ще перед Новим роком. Потім його швагро Максим приєднався до парі, адже спочатку воно було на п’ять тисяч доларів, а він додав ще тисячу сімсот. Це сталося за чотири дні до подолання дистанції», – розповідає Іван.

Чоловік тренувався п’ять-шість разів на тиждень протягом трьох місяців, пробігаючи 10-18 кілометрів. Для своєї підготовки найняв тренера Дмитра Стецюка.

«Раніше я займався для себе, ходив в тренажерку. У минулому бігав дистанції 400, 800 та 1500 метрів», – каже переможець парі.

Іван Ковтун хотів пробігти 70 кілометрів ще перед парі, аби переконатися, що зможе подолати цю відстань, але тренер переконав пробігти лише 30 кілометрів, щоб не отримати травму перед самим парі.

«На тренуваннях бачив, що я готовий. Повну дистанцію пробіг за 6 годин та 54 хвилини. До першої гірки в Клевані я біг не зупиняючись, давши собі запас часу на форс-мажорні обставини. Із самого початку планував бігти з запасом, аби не ризикувати. Після 27 кілометру дистанції мені вже було важко», – зізнається бігун.

У підсумку, Іван Ковтун виграв парі та отримав шість тисяч та сімсот доларів, але куди витратить гроші поки не знає.



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Теги: парі, Луцьк, Рівне, гроші
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