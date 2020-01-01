Ранок 14 травня: в Україні – 16 847 випадків коронавірусу, на Волині – 535

В Україні зафіксували 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксували 422 нові випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 654 випадки;Волинська область — 535 випадків;Дніпропетровська область — 781 випадок;Донецька область — 117 випадків;Житомирська область — 533 випадки;Закарпатська область — 791 випадок;Запорізька область — 347 випадків;Івано-Франківська область — 1166 випадків;Кіровоградська область — 432 випадки;м. Київ — 2012 випадків;Київська область — 1067 випадків;Львівська область — 904 випадки;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 228 випадків;Одеська область — 693 випадки;Полтавська область — 257 випадків;Рівненська область — 1062 випадки;Сумська область — 158 випадків;Тернопільська область — 1033 випадки;Харківська область — 713 випадків;Херсонська область — 165 випадків;Хмельницька область — 209 випадків;Чернівецька область — 2516 випадків;Черкаська область — 348 випадків;Чернігівська область — 84 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.