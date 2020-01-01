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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 14 травня: в Україні – 16 847 випадків коронавірусу, на Волині – 535

Ранок 14 травня: в Україні – 16 847 випадків коронавірусу, на Волині – 535
В Україні зафіксували 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксували 422 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 654 випадки;
Волинська область — 535 випадків;
Дніпропетровська область — 781 випадок;
Донецька область — 117 випадків;
Житомирська область — 533 випадки;
Закарпатська область — 791 випадок;
Запорізька область — 347 випадків;
Івано-Франківська область — 1166 випадків;
Кіровоградська область — 432 випадки;
м. Київ — 2012 випадків;
Київська область — 1067 випадків;
Львівська область — 904 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 693 випадки;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1062 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1033 випадки;
Харківська область — 713 випадків;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 209 випадків;
Чернівецька область — 2516 випадків;
Черкаська область — 348 випадків;
Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Україна, статистика, МОЗ, хвороби
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