Підприємці Старого ринку перекрили дорогу на Набережній
Сьогодні, 09:45
У Луцьку на пішохідному переході на вулиці Набережній працівники Центрального (Старого) ринку перекрили рух.
Про це повідомляє Суспільне Волині у фейсбуці.
Люди обіцяють протягом трьох годин ходити пішохідними переходами міста, періодично змінюючи локації.
У такий спосіб вони закликають владу міста до діалогу, а також виступають проти дій муніципальної варти, яка учора, 13 травня, демонтувала ворота на Центральному ринку Луцька.
Рух на цій ділянці дороги перекрили. За порядком та безпекою стежать два наряди поліцейських. Пропускають службовий транспорт та "швидкі".
Нагадаємо, увечері 13 травня базарувальники перекривали дорогу неподалік Старого ринку, біля площі Возз'єднання.
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Про це повідомляє Суспільне Волині у фейсбуці.
Люди обіцяють протягом трьох годин ходити пішохідними переходами міста, періодично змінюючи локації.
У такий спосіб вони закликають владу міста до діалогу, а також виступають проти дій муніципальної варти, яка учора, 13 травня, демонтувала ворота на Центральному ринку Луцька.
Рух на цій ділянці дороги перекрили. За порядком та безпекою стежать два наряди поліцейських. Пропускають службовий транспорт та "швидкі".
Нагадаємо, увечері 13 травня базарувальники перекривали дорогу неподалік Старого ринку, біля площі Возз'єднання.
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Коментарі 7
Кисень собі перекрийте, йолопи! Пів Луцька в пробках, бодай комусь з вас погано стало, і швидка через це не доїхала!
Беркуту не вистачає в такі моменти... Знахабнілі спекулянти- торгаші, ваш мотлох по накрученій ціні нікому не потрібен, ідіть краще працюйте на благо міста і лучан, проведіть благоустрій білязамкової території спільно з працівниками ЖКГ та мун. варти
Дожились до ручки, якщо вже 10-15 базарників-спекулянтів диктує умови владі.
Піздит... їх треба!!!!! Що то за брєд в тому Луцьку робиться? Всі люди на карантині, ніхто не робить такого як вони.
Базарні бариги хочуть за продані китайські обценьки і цвяхи розраховуватись людськими життями. Відсутня силова влада, щоб приїхала і поламала хребти прямо там, на Набережній.
А що в Луцьку є влада.Купка пройдисвітів і купка запроданців.А "молоді нувориші"на авто вже "возомнілі" себе великими бізнесменами,діджіталізованими,всі їм заважають,бо ж всі спекулянти.А ви хто???Роботяги...
Ринки порожні. Розумні люди не хочуть ризикувати життям і здоровям. Як покупці, так і і самі базарники.
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