Підприємці Старого ринку перекрили дорогу на Набережній





Про це повідомляє



Люди обіцяють протягом трьох годин ходити пішохідними переходами міста, періодично змінюючи локації.



У такий спосіб вони закликають владу міста до діалогу, а також виступають проти дій муніципальної варти, яка учора, 13 травня, демонтувала ворота на Центральному ринку Луцька.



Рух на цій ділянці дороги перекрили. За порядком та безпекою стежать два наряди поліцейських. Пропускають службовий транспорт та "швидкі".



Нагадаємо, увечері 13 травня базарувальники перекривали дорогу неподалік Старого ринку, біля площі Возз'єднання.

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