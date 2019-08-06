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Через укус кліща волинянин потрапив до лікарні з підозрою на вірусний енцефаліт

Через укус кліща волинянин потрапив до лікарні з підозрою на вірусний енцефаліт
Волинські медики розповіли, що впродовж останнього тижня до медиків частіше стались звертатись люди, які "підчепили" кліщів.

Про це інформує пресслужба Волинського обласного лабораторного центру.

За оперативними даними до лікувально-профілактичних установ за медичною допомогою з приводу укусів кліщів за період з першого квітня до 12 травня звернулось майже 60 осіб (в тому числі 18 дітей).

У 40% осіб укуси відмічалися після перебування на території лісових масивів та парків, у 60% пов’язані з перебуванням на власному подвір’ї, присадибних та дачних ділянках. Протягом останнього тижня відмічається збільшення кількості таких звернень, а саме за медичною допомогою звернулось 17 осіб, в тому числі 9 дітей.

Території на котрих відмічались напади кліщів: Луцький район (8), м.Луцьк (3), Ківерцівський район (3), Рожищенський район (1), за межами області (2).

Зазначається, що 12 травня медики отримали термінове повідомлення про підозру захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт у мешканця Ратнівського району. Відомо, що 15 квітня його вкусив кліщ після перебування в лісі поблизу села Тур Ратнівського району.

Перші симптоми захворювання з’явилися 7 травня. Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні. Результати лабораторних досліджень наразі очікують. Епідеміологічне розслідування триває.

Слід нагадати, що природні умови Волині є сприятливі для формування природно-осередкових інфекцій, що передаються через укуси кліщів, а саме на території області існує активнодіючий природний осередок кліщового вірусного енцефаліту в Ратнівському районі, в меншій мірі на території Камінь-Каширського та Ківерцівського районів.

Загалом нараховують понад 40 ензоотичних територій. Протягом останніх 5 років в області зареєстрували 15 випадків кліщового вірусного енцефаліту, і це складає 75% від усіх випадків по Україні. За останні 2 роки зареєстрували 7 випадків енцефаліту, з яких 2 — у 2019 році.


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Теги: кліщ, укус, лікарня, вірусний енцефаліт
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