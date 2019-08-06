Через укус кліща волинянин потрапив до лікарні з підозрою на вірусний енцефаліт

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Сьогодні, 09:58
Волинські медики розповіли, що впродовж останнього тижня до медиків частіше стались звертатись люди, які "підчепили" кліщів.
Про це інформує пресслужба Волинського обласного лабораторного центру.
За оперативними даними до лікувально-профілактичних установ за медичною допомогою з приводу укусів кліщів за період з першого квітня до 12 травня звернулось майже 60 осіб (в тому числі 18 дітей).
У 40% осіб укуси відмічалися після перебування на території лісових масивів та парків, у 60% пов’язані з перебуванням на власному подвір’ї, присадибних та дачних ділянках. Протягом останнього тижня відмічається збільшення кількості таких звернень, а саме за медичною допомогою звернулось 17 осіб, в тому числі 9 дітей.
Території на котрих відмічались напади кліщів: Луцький район (8), м.Луцьк (3), Ківерцівський район (3), Рожищенський район (1), за межами області (2).
Зазначається, що 12 травня медики отримали термінове повідомлення про підозру захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт у мешканця Ратнівського району. Відомо, що 15 квітня його вкусив кліщ після перебування в лісі поблизу села Тур Ратнівського району.
Перші симптоми захворювання з’явилися 7 травня. Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні. Результати лабораторних досліджень наразі очікують. Епідеміологічне розслідування триває.
Слід нагадати, що природні умови Волині є сприятливі для формування природно-осередкових інфекцій, що передаються через укуси кліщів, а саме на території області існує активнодіючий природний осередок кліщового вірусного енцефаліту в Ратнівському районі, в меншій мірі на території Камінь-Каширського та Ківерцівського районів.
Загалом нараховують понад 40 ензоотичних територій. Протягом останніх 5 років в області зареєстрували 15 випадків кліщового вірусного енцефаліту, і це складає 75% від усіх випадків по Україні. За останні 2 роки зареєстрували 7 випадків енцефаліту, з яких 2 — у 2019 році.
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Про це інформує пресслужба Волинського обласного лабораторного центру.
За оперативними даними до лікувально-профілактичних установ за медичною допомогою з приводу укусів кліщів за період з першого квітня до 12 травня звернулось майже 60 осіб (в тому числі 18 дітей).
У 40% осіб укуси відмічалися після перебування на території лісових масивів та парків, у 60% пов’язані з перебуванням на власному подвір’ї, присадибних та дачних ділянках. Протягом останнього тижня відмічається збільшення кількості таких звернень, а саме за медичною допомогою звернулось 17 осіб, в тому числі 9 дітей.
Території на котрих відмічались напади кліщів: Луцький район (8), м.Луцьк (3), Ківерцівський район (3), Рожищенський район (1), за межами області (2).
Зазначається, що 12 травня медики отримали термінове повідомлення про підозру захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт у мешканця Ратнівського району. Відомо, що 15 квітня його вкусив кліщ після перебування в лісі поблизу села Тур Ратнівського району.
Перші симптоми захворювання з’явилися 7 травня. Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні. Результати лабораторних досліджень наразі очікують. Епідеміологічне розслідування триває.
Слід нагадати, що природні умови Волині є сприятливі для формування природно-осередкових інфекцій, що передаються через укуси кліщів, а саме на території області існує активнодіючий природний осередок кліщового вірусного енцефаліту в Ратнівському районі, в меншій мірі на території Камінь-Каширського та Ківерцівського районів.
Загалом нараховують понад 40 ензоотичних територій. Протягом останніх 5 років в області зареєстрували 15 випадків кліщового вірусного енцефаліту, і це складає 75% від усіх випадків по Україні. За останні 2 роки зареєстрували 7 випадків енцефаліту, з яких 2 — у 2019 році.
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