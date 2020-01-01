Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя

Лікар-пульмонолог з Луцькарозповів про непередбачуваність коронавірусу, як медики борються з недугою без необхідної вакцини та як інфекція змінила звичні стосунки між людьми.Про це він написав на своїй сторінці у facebook.Олег Яковенко пояснив із власного досвіду як поширюється коронавірусна інфекція та розповів про складності лікування на сьогодні.За словами медика, інфекція SarsCov2 – це дуже високонтагіозна вірусна інфекція – від одного хворого виникає цілий спалах з інфікованими та хворими людьми, який дуже подібний до спалахів при кору та вітряній віспі внаслідок недотримання та грубого порушення карантинних заходів.Інфекція SarsCov2 дуже підступна – початок клінічних проявів непередбачуваний в часі, може тривати від декількох днів до двох тижнів, та коли ти вже думаєш, що «пронесло», раптом починається клінічний прояв. В подальшому, коли пацієнт клінічно одужав, тривалий час у нього може залишатись позитивний ПЛР-тест на SarsCov2, який збиває лікаря з пантелику щодо прийняття правильного рішення (чи виписувати й думати, що це «мертва» РНК, чи пацієнт все ж таки заразний).Інфекція SarsCov2 дуже мінлива, каже Олег Яковенко, та часто виступає як тригер – має ряд позареспіраторних, позалегеневих клінічних проявів на фоні загального нездужання (подібно як РНК-вірус гепатиту С зі своїми позапечінковими проявами) у вигляді гастроінтестинальних проявів (малиновий язик, проноси, блювота), які треба постійно диференціювати з антибіотик-асоційованими розладами тощо, неврологічних проявів (втрата нюху та смаку), торакалгія (загрудинний біль в грудній клітці), загострення основних хронічних соматичних захворювань та інше.Лікар наголошує, що інфекція SarsCov2 ще й дуже непередбачувана – респіраторні прояви можуть закінчитись банальною гострою респіраторною інфекцією верхніх дихальних шляхів, але все це може завершитися й пневмонією, яка також має різний клінічний перебіг від двобічної полісегментарної пневмонії без ознак важкої дихальної недостатності та без потреби в кисні, до швидкого погіршення з подальшим проведенням кисневої терапії та респіраторною підтримкою. Словом, як кому пощастить, зазначає медик, і це не залежить від віку та супутніх проблем.Інфекція SarsCov2 – це нова парадигма щодо встановлення діагнозу та тактики ведення пацієнтів з пневмоніями. Тут зовсім інші правила сортування хворого, які схожі до сортування на полі бою, особливо на етапі підозри діагнозу COVID-19 при відсутності лабораторного підтвердження у пацієнта з будь-якою важкою пневмонією, коли вирішальним є час.Лікар-пульмонолог зауважує, що інфекція SarsCov2 – це зовсім інші правила інфекційного контролю в медичному закладі з метою безпеки медичного персоналу та інших пацієнтів без COVID-19, параноїдальним ставленням до всіх респіраторних хворих як до потенційно небезпечних із COVID-19.Окрім того, нині цю вірусу інфекцію немає чим лікувати з позиції доказової медицини."Але лікуємо, лікуємо доступним арсеналом наявних ліків згідно затверджених протоколів МОЗ на основі міжнародного досвіду, проте останнє слово все-таки залишається за компенсаторними можливостями організму та «добрим зарядом власних батарейок» для боротьби з даною химерною інфекцією. Головне в цій справі – не перестаратись", - відзначив волинський медик.Олег Яковенко каже, що COVID-19 став своєрідним індикатором стосунків між людьми:"Знаєте, за останній місяць зрозумів одне - цей химерний коронавірус став для всіх нас червоним індикатором химерно-нехимерних стосунків між людьми, особливо з тими з ким живеш та працюєш, показав з ким йти далі по життю, а з ким краще триматись на відстані".Лікар нагадав, що місяць тому очолив одне з інфекційних відділень, що спеціалізується на лікуванні хворих з COVID-19 на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Так, різні спеціалісти тимчасово стали пульмонологами–«ковідологами». Зокрема, це пульмонологи Галькевич Тетяна та Кобилан Ірина, алергологи Критюк Оксана та Герус Ірина, гастроентеролог Мандзій Ірина, ендокринолог Шевчук Світлана, ревматолог Маслай Олександр, кардіохірург Завербний Зорян, проктолог Недільський Володимир та невролог Лопачак Олег, а також ціла команда надійного середнього та молодшого медичного персоналу."Респект всім медикам, які не відмовились незважаючи на страх, не пішли на лікарняний та не втекли від своїх прямих обов’язків надавати медичну допомогу незалежно від своєї спеціальності та не чекаючи на 300% обіцяних! Тішуся й тим, що жоден член моєї великої команди станом на сьогодні не інфікований та не захворів, і за це окрема вдячність керівництву нашого закладу на чолі з Олександром Дударем, які створили належні та безпечні умови праці для всіх нас", - написав Олег Яковенко і подякував усім причетним до подолання небезпечної недуги."Останнім часом читаєш, що пишуть різного ґатунку так звані «спеціалісти» про коронавірусну інфекцію, що це «всесвітня змова», що це «медійний фейк», що це штучний вірус, що нас «отруїли», «заразили» тощо… Але це не так сумно. Більше сумно від того, що в цей період чергових глобальних потрясінь хтось знову розхитує човен життєвої нестабільності, хтось знову заробляє на біді, хтось знову займається піаром, а хтось ще більше ненавидить медиків! В такі моменти життя ти починаєш розуміти, що більше треба боятись не химерного коронавірусу, а химерних людей... Але все буде добре, працюємо далі!" - підсумував медик.