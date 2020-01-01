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Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч

Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч
Волинянина ошукав псевдопрацівник банку.

Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Зазначається, що у телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами 52-річного ковельчанина в сумі майже 28 тисяч гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.



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Теги: шахраї, банк, гроші
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