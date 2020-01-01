Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч





Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.



Зазначається, що у телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами 52-річного ковельчанина в сумі майже 28 тисяч гривень.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.







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