Псевдопрацівник банку «розблокував» картку волинянина за 28 тисяч
Сьогодні, 10:51
Волинянина ошукав псевдопрацівник банку.
Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Зазначається, що у телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами 52-річного ковельчанина в сумі майже 28 тисяч гривень.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
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Про це інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Зазначається, що у телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів коштами 52-річного ковельчанина в сумі майже 28 тисяч гривень.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
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