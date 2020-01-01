У Ківерцівському районі авто збило хлопця на велосипеді: юнак – у лікарні





Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 траня по 19 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом авто перебував 32-річний житель Ківерці. Водій наїхав на велосипедиста, 17-річного жителя обласного центру. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології обласної дитячої лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.







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