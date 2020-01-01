У Ківерцівському районі авто збило хлопця на велосипеді: юнак – у лікарні
Сьогодні, 11:17
На автодорозі поблизу села Звірів Ківерцівського району легковик Dacia Logan збив велосипедиста.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 траня по 19 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 32-річний житель Ківерці. Водій наїхав на велосипедиста, 17-річного жителя обласного центру. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології обласної дитячої лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 траня по 19 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 32-річний житель Ківерці. Водій наїхав на велосипедиста, 17-річного жителя обласного центру. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології обласної дитячої лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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