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Волинянин на присадибній ділянці знайшов артилерійські снаряди

Волинянин на присадибній ділянці знайшов артилерійські снаряди
На Волині 13 травня сапери знищили 11 боєприпасів часів Другої Світової війни.

Це артилерійські снаряди, знайдені чоловіком на власній присадибній ділянці у Маневичах, а також виявлені селянами у лісових масивах поблизу сіл Костюхівка, Лісово та Гута Лісівська Маневицького району, - пише УДСНС України у Волинській області.

Усі застарілі вибухонебезпечні предмети знищили в установленому порядку піротехніками ДСНС. Окрім цього, вони також додатково обстежили територію - інших боєприпасів не виявили.

Рятувальники закликають громадян у випадку виявлення боєприпасів часів минулих воєн негайно повідомляти про це на спецномери "101" або "102".

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Теги: снаряди, сапери, Волинь
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