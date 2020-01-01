Волинянин на присадибній ділянці знайшов артилерійські снаряди
Сьогодні, 20:27
На Волині 13 травня сапери знищили 11 боєприпасів часів Другої Світової війни.
Це артилерійські снаряди, знайдені чоловіком на власній присадибній ділянці у Маневичах, а також виявлені селянами у лісових масивах поблизу сіл Костюхівка, Лісово та Гута Лісівська Маневицького району, - пише УДСНС України у Волинській області.
Усі застарілі вибухонебезпечні предмети знищили в установленому порядку піротехніками ДСНС. Окрім цього, вони також додатково обстежили територію - інших боєприпасів не виявили.
Рятувальники закликають громадян у випадку виявлення боєприпасів часів минулих воєн негайно повідомляти про це на спецномери "101" або "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це артилерійські снаряди, знайдені чоловіком на власній присадибній ділянці у Маневичах, а також виявлені селянами у лісових масивах поблизу сіл Костюхівка, Лісово та Гута Лісівська Маневицького району, - пише УДСНС України у Волинській області.
Усі застарілі вибухонебезпечні предмети знищили в установленому порядку піротехніками ДСНС. Окрім цього, вони також додатково обстежили територію - інших боєприпасів не виявили.
Рятувальники закликають громадян у випадку виявлення боєприпасів часів минулих воєн негайно повідомляти про це на спецномери "101" або "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали дату відновлення матчів чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 20:45
Волинянин на присадибній ділянці знайшов артилерійські снаряди
Сьогодні, 20:27
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 15 травня
Сьогодні, 20:00