Волинянин на присадибній ділянці знайшов артилерійські снаряди

На Волині 13 травня сапери знищили 11 боєприпасів часів Другої Світової війни.Це артилерійські снаряди, знайдені чоловіком на власній присадибній ділянці у Маневичах, а також виявлені селянами у лісових масивах поблизу сіл Костюхівка, Лісово та Гута Лісівська Маневицького району, - пише УДСНС України у Волинській області.Усі застарілі вибухонебезпечні предмети знищили в установленому порядку піротехніками ДСНС. Окрім цього, вони також додатково обстежили територію - інших боєприпасів не виявили.Рятувальники закликають громадян у випадку виявлення боєприпасів часів минулих воєн негайно повідомляти про це на спецномери "101" або "102".