В Україні з 14 травня скасували штрафні бали для водіїв





Тепер штрафи треба буде оплачувати грошима. Відповідний законВерховна Рада ухвалила 24 квітня, - пише



Він, зокрема, виключає із КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.



Система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року. Згідно до нею, кожному громадянину, який має право на керування транспортним засобом, щороку з початку (або дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалися 150 балів. Їх водій міг використовувати замість грошового штрафу.



Якщо було зафіксовано правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, то від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, віднімалася кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.



Йшлося про такі порушення, кожне з яких "коштувало" 50 балів:



- перевищення швидкості;



- проїзд на заборонний сигнал;



- порушення правил зупинки і стоянки;



- порушення заборони рухатися смугою для громадського транспорту, тротуаром або пішохідною доріжкою;



- виїзд на смугу зустрічного руху;



- порушення правил перетину залізничного переїзду.



Однак із четверга, 14 травня, за порушення ПДР треба буде відразу платити штраф.

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