Декілька сотень об'єктів на Волині залишаться без світла 15 травня. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ЩТП-431 Л-1 з 9:00 - 16:00. м. Володимир-Волинський, вул. Зимнівська, Лабораторна, Гулевичівни1. ПЛ-0.4 кВ від КТП-118 з 9:00-16:00. Горохівський районний відділ освіти, с. Журавники: вул. Шкільна.2. ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-599 з 9:00-16:00. ПАТ «Укртелеком», с.Іванівка: вул.Молодіжна, вул. Гагаріна.1. Л-1 від КТП-98 з 9:30-17:00. м-н ФОП «Стефанський», с.Нова Лішня: вул.Ювілейна, Центральна(частково).2. КТП-56 з 10:00-16:00. ФОП «Ожух», с.Древині (територія колишньої ферми).1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, ЩТП-327 з 09:40 – 16:00. с. Сошичне, вул. Тиха, вул. Ковельська, вул. Бобрівка.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-188 з 10:00 – 16:00. ФОП Іляшик Віктор Семенович (пилорама), ФОП Логвинюк Руслан Володимирович (пилорама), МПП «Верхи» (бригада), ФОП Зрум Анатолій Федорович (магазин), Кіреєва Надія Демидівна (магазин). с. Верхи, вул. Варшава, вул. Південна, вул. Цегельня1. ПЛ 10 кВ Л70-05 частково з 9:00-16:00. м. Ківерці: Ківерцівський медичнний коледж, Ківерцівське управління земельних ресурсів, КЗ «Ківерцівський РТМО» – швидка допомога, школа №1, ФОП Коваленко Алла Іванівна – магазин, вул.Жовтнева,буд.13-33, 12-30, вул. Міцкевича буд. 7-39, 16-48а, вул. Л.Українки буд 10-44, вул. Ковельська буд 20,31.2. ПЛ0,4 кВ від КТП-178 з 9:00-17:00. с.Словатичі: вул. Перемоги.3. ПЛ0,4 кВ від КТП-155 з 11:00-15:00. Водокачка, с.Борохів: вул.Гагаріна.1. ПЛ-10кВ Л.89-01, (ТП-181, ТП-394, ТП-242, ТП-205, ТП-182, ТП-596, ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218, ТП-610, ТП-239,ТП-240, ТП-399) з 9:00-17:00. ФО Карпюк В.В. ФОП Данилевич О.М., ФО Шворак Р.Г. АТ «ОГС «ВОЛИНЬГАЗ», Дубівська сільська рада ФО Столярчук В.П., СТзОВ «Україна» ФО Солтис О.М., ФО Столярчук Р.П. ФОП Янкель А.П., ФОП Місюра О.В. ФО Кіптик О.О., ПП «Приватбуд» Ковельське МТМО, РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП, Білинська сільська рада Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство, ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С., ФГ «Дуплянка СГК», Церква Християн віри Євангельської , Свято-Різдво Богородична громада Української, православної церкви МП с. БілинПАТ «Укртелеком» Волинська філія, ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ «Укрпошта», ФОП Оніщук В.П., Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є., СТзОВ «Білинське», ФО Жалай М.В., ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М., с.Вербка, с.Бахів, с.Колодниця, с.Білин.2. ПЛ-10кВ Л.25, (ТП-484, ТП-666, ТП-490, ТП-453, ТП-491, ТП-492, ТП-493, ТП-486, ТП-527, ТП-452, ТП-487) з 9:00-17:00. Ковельське РЖКП №2, Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод, ТзОВ «Мусон-еко», ТзОВ «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів», ТзОВ ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРОСЕРВІС», МПП «Міф», ТзОВ "КЗБК", ПАТ «Галнафтохім», ФОП Наумич І.В., ПП «Флорентес», ТзОВ «Торіс», ФОП Дейнека А.В., Квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський, ВАТ АТП 0202, ПАТ «Волиньнасінтрав», ФОП Божичко С.В., м.Ковель: вул.Брестська, вул.Будівельна, ул.Кутузова, вул.Ватутіна, с.Дубове, вул.Кутузова.3. ПЛ-0,4кВ від КТП №106 з 9:00-17:00. ФОП Семенюк Б.О., Голобська селищна рада, смт.Голоби.1. ПЛ 10кВ Л22-04 з 10:00-16:00. с.Хорів, Ст.Загорів, Н.Загорів (вул.Темна), Перщотравнева,Степова.1. ТП-333, РУ-0,4 кВ, Ремонт обладнання з 12:00-16:00. «Флора-сервіс», «Ландшафт», «Сортсеменовощ», Бойлерна ОСББ «Дім 125», б/м Рівненська, 113, вул. Рівненська, 113-127.2. ПЛ-10 кВ, Л10-08, Ремонт обладнання з 09:00-16:00. Магазин вул. Степова, 54б, Церква вул. Філатова, Автостоянка, СТО «Сафрон», вул. Львівська, 100-130, вул. Баранова, вул. Степова, пров. Степовий, 1, 2, 3, 4, вул. Сєченова, вул. Шухевича, вул. Лисенка, вул. Красовського, пров. Красовського, вул. Малоомелянівська, пров. Малоомелянівський, 1-8, вул. Стецька, вул. Донцова, вул. Богуна, вул. Мєчнікова, вул. Філатова, вул. Городецька, вул. Гончарівка, вул. Вільямса, вул. Лєрмонтова, вул. Смірнова, вул. Кульчицької, вул. Левітана, вул. Павлова1. ПЛ-0,4 кВ КТП-143 з 09:30 – 17:00. ФОП Лига В.А., с. Боратин вул. Перемоги, Зелена.1. ПЛ.-0.4 ктп-317 з 9:00 -17:00. с.Масловець.2. ПЛ-10 л 26-09 з 9:00 -17:00. Школа с.Пехи. Прип’ять, с.Кропивники, Пехи, Плоске, Вілиця, с.Шацьк: вул. 1 Травня, Вишнева, Ярини Смоляр.1. ПС-35 №11 «В. Глуша» КРУН-10 з 10:00 - 16:00. Школи, ФАП, магазини, ПрАТ «МТС Україна», Насосна станція (М.Глуша), Малоглушанська с/р, Щитинська с/р, Укрпошта, Водонапіра башня, пожежне ДЕПО, Великоглушанська с/р с. Погулянка (повністю)с. М. Глуша (повністю), х. Язвіно, с. Щитинь (повністю), с. В. Глуша (повністю).1. ПЛ-10 кВ, Л-28-08 до ЗТП-308 з 10:00-14:00. КТП-126, смт. Маневичі - Філія «Маневицький автодор» (ж.д.тупік), КТП-409 – ДП «Рибгосп «Маневичі ВАТ «Волиньрибгосп» (майстерня-гараж, контора), КТП-387, КТП-358 - Маневицька селищна рада (дит.садок № 3), ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», ДП «Маневицьке лісове господарство» (буд.майданчик), ЗТП-62 - Підприємство Маневицької ВК – 42 (колонія), КТП-307 - Підприємство Маневицької ВК – 42 (гараж). смт. Маневичі: вул. 8-го Березня 1-26; вул. Гагаріна 50-53; вул. Галана 22-30; вул. Галана 32-44; вул. Ягідна; вул. Партизанська 22-36; вул. 1 Травня 63-29; вул. Ставкова; вул. Сірка 15-26; вул. 1 Травня 54-66; вул. Шевченка 40-66; вул. А.Снітка 28-36; вул. А.Снітка 40-46; вул. А.Снітка 32а.1. ПЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-59 з 9:00-17:00. м.Нововолинськ: вул.Шахтарська 59, Тиха 1.1. ПС-110 Ратно відключити МВ-35 Річиця.для ремонту ТР-35 Т-3. З 10:00-14:00. с.Річиця, Щедрогір, Залухово, Язовні, Оріхово, Воля-Щитинська, Почапи, Хабарище, Запілля, Межисить.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 з 9:00-17:00. с.Вишеньки магазин, школа, церква, ФАП., с.Вишеньки (повністю).2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00-17:00. с.Рудка-Козинська ГРП, клуб, магазин, АТС, контора, артсвердловина, контора с/р, дитячий садок., с. Рудка-Козинська вул.Жовтнева.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00-17:00. с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ., с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00-17:00. с.Немир торговий кіоск, магазин., с.Немир вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-473 з 9:00-17:00. с.Крижівка церква. с.Крижівка вул.Жовтнева, Комсомольська, Гранична, 17 Вересня, Польова.6. ЗТП-401 з 9:00-17:00. м .Рожище. дитсадок №4, притулок, КНС, пенсійний фонд, м.Рожище, вул.Шевченка 58-106,53-81, вул.Чехова, 28а,30а,32а,34а.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 з 9:00-17:00. с.Уляники церква., с.Уляники вул.Молодіжна, Зелена.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 з 9:00-17:00. с.Вітоніж церква., с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру.1. КТП-214 Л-1,2,3. З 10:00-17:00. с. Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Турійський район.2. ПЛ-0,4 кВ, КТП-112 з 10:00-15:30. ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів.3. ПЛ-0,4 кВ, КТП-238 з 10:00-15:30. СКЗ с.Мокрець.4. ПЛ-10 кВ Л-61-09 від ЗТП-200 до ЗТП-305, КТП-213 з 10:00-15:30. с.м.т.Турійськ вул.Кузніцова, Ковельська, Квітнева