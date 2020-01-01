На Волині викрили незаконну схему ввезення техніки відомих європейських брендів

На Волині в ході операції «#Щит» викрили протиправну схему ввезення товарів в Україну.Днями на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду співробітники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом прокуратури провели заходи, за наслідками яких в одному з прикордонних районів Волинської області виявили місця накопичення та реалізації побутової техніки відомих європейських брендів, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Ці товари ввезли на територію України з приховуванням від митного контролю через пункти пропуску Волинської та Галицької митниць Державної митної служби України, а також з використанням так званої схеми «піджаки», шляхом подрібнення партії товарів (50 кг, 500 Євро на одну особу). В подальшому вказану техніку ділки реалізовували замовникам за готівкові кошти, в тому числі через мережу Інтернет без сплати будь-яких обов'язкових платежів.В ході проведення слідчих дій у Ратнівському районі обстежили складське та торгове приміщення, де виявили та вилучили величезний асортимент контрабандних товарів, який користується попитом на внутрішньому ринку України. За попередніми оцінками вартість вилучених товарів становить понад 1 мільйон гривень.Наразі тривають заходи щодо визначення фактичної вартості незаконно ввезених на територію України товарів, завданих державі збитків та кола осіб причетних до протиправної схеми.