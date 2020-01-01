На Волині викрили незаконну схему ввезення техніки відомих європейських брендів
Сьогодні, 11:50
На Волині в ході операції «#Щит» викрили протиправну схему ввезення товарів в Україну.
Днями на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду співробітники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом прокуратури провели заходи, за наслідками яких в одному з прикордонних районів Волинської області виявили місця накопичення та реалізації побутової техніки відомих європейських брендів, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Ці товари ввезли на територію України з приховуванням від митного контролю через пункти пропуску Волинської та Галицької митниць Державної митної служби України, а також з використанням так званої схеми «піджаки», шляхом подрібнення партії товарів (50 кг, 500 Євро на одну особу). В подальшому вказану техніку ділки реалізовували замовникам за готівкові кошти, в тому числі через мережу Інтернет без сплати будь-яких обов'язкових платежів.
В ході проведення слідчих дій у Ратнівському районі обстежили складське та торгове приміщення, де виявили та вилучили величезний асортимент контрабандних товарів, який користується попитом на внутрішньому ринку України. За попередніми оцінками вартість вилучених товарів становить понад 1 мільйон гривень.
Наразі тривають заходи щодо визначення фактичної вартості незаконно ввезених на територію України товарів, завданих державі збитків та кола осіб причетних до протиправної схеми.
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Днями на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду співробітники податкової міліції Волині під процесуальним керівництвом прокуратури провели заходи, за наслідками яких в одному з прикордонних районів Волинської області виявили місця накопичення та реалізації побутової техніки відомих європейських брендів, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Ці товари ввезли на територію України з приховуванням від митного контролю через пункти пропуску Волинської та Галицької митниць Державної митної служби України, а також з використанням так званої схеми «піджаки», шляхом подрібнення партії товарів (50 кг, 500 Євро на одну особу). В подальшому вказану техніку ділки реалізовували замовникам за готівкові кошти, в тому числі через мережу Інтернет без сплати будь-яких обов'язкових платежів.
В ході проведення слідчих дій у Ратнівському районі обстежили складське та торгове приміщення, де виявили та вилучили величезний асортимент контрабандних товарів, який користується попитом на внутрішньому ринку України. За попередніми оцінками вартість вилучених товарів становить понад 1 мільйон гривень.
Наразі тривають заходи щодо визначення фактичної вартості незаконно ввезених на територію України товарів, завданих державі збитків та кола осіб причетних до протиправної схеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ніби ніхто не знає, що це давно "легалізований" бізнес. Чому не візьмуть базу перевезень товарів і не обкладуть митом ті телевізори, для прикладу, які купила і провезла 1 бабка пасижир за 2019 рік з Польщі в Україну (а в авто як правило від 5 до 10 людей). Ось реальні гроші і втрати бюджету!!!
Ніби ніхто не знає, що це давно "легалізований" бізнес. Чому не візьмуть базу перевезень товарів і не обкладуть митом ті телевізори, для прикладу, які купила і провезла 1 бабка пасижир за 2019 рік з Польщі в Україну (а в авто як правило від 5 до 10 людей). Ось реальні гроші і втрати бюджету!!!
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