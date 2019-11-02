Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

На Волині у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Так, підйом очікується протягом 14-16 травня на рiчках басейнiв Сяну і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.Вода може піднятися на 0,3-0,8 м над поточними рiвнями, однак негативних наслідків у зв’язку з цим не прогнозують.Нагадаємо, погода в Україні 14 травня різко погіршилася. Зокрема, у низці областей пройшли дощі.