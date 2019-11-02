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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
На Волині у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, підйом очікується протягом 14-16 травня на рiчках басейнiв Сяну і Захiдного Бугу, зокрема у Львiвській та Волинській областях.

Вода може піднятися на 0,3-0,8 м над поточними рiвнями, однак негативних наслідків у зв’язку з цим не прогнозують.

Нагадаємо, погода в Україні 14 травня різко погіршилася. Зокрема, у низці областей пройшли дощі.


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Теги: рівень, вода, підвищення
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