В аварії на Волині зіткнулись ВАЗ і Opel





Фото аварії надіслав очевидець, - інформує видання



Автопригода сталась сьогодні зранку, 14 травня. Як видно з фото, дорогу не поділили ВАЗ і Opel. Автівки зазнали механічних пошкоджень, про постраждалих наразі нічого не відомо.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селом П’ятидні та Водимиром-Волинським сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.Фото аварії надіслав очевидець, - інформує видання Володимир медіа. Автопригода сталась сьогодні зранку, 14 травня. Як видно з фото, дорогу не поділили ВАЗ і Opel. Автівки зазнали механічних пошкоджень, про постраждалих наразі нічого не відомо.Деталі – згодом.

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