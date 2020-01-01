В аварії на Волині зіткнулись ВАЗ і Opel
Сьогодні, 12:28
Між селом П’ятидні та Водимиром-Волинським сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Фото аварії надіслав очевидець, - інформує видання Володимир медіа.
Автопригода сталась сьогодні зранку, 14 травня. Як видно з фото, дорогу не поділили ВАЗ і Opel. Автівки зазнали механічних пошкоджень, про постраждалих наразі нічого не відомо.
Деталі – згодом.
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Фото аварії надіслав очевидець, - інформує видання Володимир медіа.
Автопригода сталась сьогодні зранку, 14 травня. Як видно з фото, дорогу не поділили ВАЗ і Opel. Автівки зазнали механічних пошкоджень, про постраждалих наразі нічого не відомо.
Деталі – згодом.
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