Дощі залишать Україну: синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
Сьогодні, 12:35
На самий кінець тижня дощі в Україні майже стихнуть, температура повітря буде сягати максимальної позначки у 24 градуса тепла.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі дві доби невеликі та помірні дощі, вночі 16 травня у центральних областях місцями значні дощі; лише завтра на півночі країни, 17 травня у більшості областей без істотних опадів", - повідомили синоптики.
За їхнім прогнозом, температура вночі очікується 5-12°, найближчої ночі у північних та північно-західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; температура вдень 13-18° тепла, у південній частині та на Закарпатті 18-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі дві доби невеликі та помірні дощі, вночі 16 травня у центральних областях місцями значні дощі; лише завтра на півночі країни, 17 травня у більшості областей без істотних опадів", - повідомили синоптики.
За їхнім прогнозом, температура вночі очікується 5-12°, найближчої ночі у північних та північно-західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; температура вдень 13-18° тепла, у південній частині та на Закарпатті 18-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Муніципали знесуть контейнери на Старому ринку, якщо підприємці не заберуть їх добровільно
Сьогодні, 13:18
У селі Лище Луцького району – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:56
Дощі залишать Україну: синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
Сьогодні, 12:35
В аварії на Волині зіткнулись ВАЗ і Opel
Сьогодні, 12:28
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 12:05