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Дощі залишать Україну: синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні

Дощі залишать Україну: синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні
На самий кінець тижня дощі в Україні майже стихнуть, температура повітря буде сягати максимальної позначки у 24 градуса тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі дві доби невеликі та помірні дощі, вночі 16 травня у центральних областях місцями значні дощі; лише завтра на півночі країни, 17 травня у більшості областей без істотних опадів", - повідомили синоптики.

За їхнім прогнозом, температура вночі очікується 5-12°, найближчої ночі у північних та північно-західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; температура вдень 13-18° тепла, у південній частині та на Закарпатті 18-24°.

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Теги: прогноз погоди, Україна, вихідні
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