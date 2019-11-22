Дощі залишать Україну: синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні





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"У найближчі дві доби невеликі та помірні дощі, вночі 16 травня у центральних областях місцями значні дощі; лише завтра на півночі країни, 17 травня у більшості областей без істотних опадів", - повідомили синоптики.



За їхнім прогнозом, температура вночі очікується 5-12°, найближчої ночі у північних та північно-західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; температура вдень 13-18° тепла, у південній частині та на Закарпатті 18-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На самий кінець тижня дощі в Україні майже стихнуть, температура повітря буде сягати максимальної позначки у 24 градуса тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У найближчі дві доби невеликі та помірні дощі, вночі 16 травня у центральних областях місцями значні дощі; лише завтра на півночі країни, 17 травня у більшості областей без істотних опадів", - повідомили синоптики.За їхнім прогнозом, температура вночі очікується 5-12°, найближчої ночі у північних та північно-західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; температура вдень 13-18° тепла, у південній частині та на Закарпатті 18-24°.

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