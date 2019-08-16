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Волинь та декілька інших областей через заморозки можуть лишитися без врожаю

Волинь та декілька інших областей через заморозки можуть лишитися без врожаю
У ніч на 13 травня у західних та північних областях заморозки пошкодили сходи картоплі, саджанці томатів та перців, частково підмерзли зав’язі плодових дерев. Від таких погодних умов постраждала і Волинь.

Про ситуацію розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, – пише agrotimes.ua.

Так, у ніч на 13 травня у декількох західних та північних областях зафіксували заморозки на ґрунті та в повітрі.

«На заході України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницькі області, де мінусова температура була зафіксована у повітрі. Наслідки заморозків проявлять себе через декілька днів. Зараз можна говорити про те, що саджанці помідорів та перцю померзли», – сказала Тетяна Адаменко.

За її словами, заморозки, які зафіксували у повітрі також негативно позначаться на плодових культурах.

Зокрема, у Житомирській області частково підмерзли зав’язі плодових дерев.

«У подальшому на території України заморозків не прогнозується. Однак, до 17 травня частково по всіх регіонах України пройдуть дощі», — зазначили фахівець.

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Теги: заморозки, Волинь, агро, дерева, овочі
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