Волинь та декілька інших областей через заморозки можуть лишитися без врожаю





Про ситуацію розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, – пише



Так, у ніч на 13 травня у декількох західних та північних областях зафіксували заморозки на ґрунті та в повітрі.



«На заході України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницькі області, де мінусова температура була зафіксована у повітрі. Наслідки заморозків проявлять себе через декілька днів. Зараз можна говорити про те, що саджанці помідорів та перцю померзли», – сказала Тетяна Адаменко.



За її словами, заморозки, які зафіксували у повітрі також негативно позначаться на плодових культурах.



Зокрема, у Житомирській області частково підмерзли зав’язі плодових дерев.



«У подальшому на території України заморозків не прогнозується. Однак, до 17 травня частково по всіх регіонах України пройдуть дощі», — зазначили фахівець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 13 травня у західних та північних областях заморозки пошкодили сходи картоплі, саджанці томатів та перців, частково підмерзли зав’язі плодових дерев. Від таких погодних умов постраждала і Волинь.Про ситуацію розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру, – пише agrotimes.ua Так, у ніч на 13 травня у декількох західних та північних областях зафіксували заморозки на ґрунті та в повітрі.«На заході України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницькі області, де мінусова температура була зафіксована у повітрі. Наслідки заморозків проявлять себе через декілька днів. Зараз можна говорити про те, що саджанці помідорів та перцю померзли», – сказала Тетяна Адаменко.За її словами, заморозки, які зафіксували у повітрі також негативно позначаться на плодових культурах.Зокрема, у Житомирській області частково підмерзли зав’язі плодових дерев.«У подальшому на території України заморозків не прогнозується. Однак, до 17 травня частково по всіх регіонах України пройдуть дощі», — зазначили фахівець.

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