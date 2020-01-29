Муніципали знесуть контейнери на Старому ринку, якщо підприємці не заберуть їх добровільно

Представники департаменту муніципальної варти Луцькради обіцяють після 20 травня демонтувати контейнери на Центральному ринку, якщо їх не заберуть у добровільному порядку.Про цепресслужба мунварти Луцької міської ради.Так, муніципали звертаються до підприємців Центрального ринку скористатися пільгами та перевезти контейнери на безоплатній основі до 16 травня.Для цього їм необхідно звернутись з відповідними заявами до Центру надання адміністративних послуг у м. Луцьку – ЦНАП з 14 по 16 травня 2020 року.Зауважують, з 20 травня такі заяви не прийматимуться, а ті підприємці, які не звернуться до ЦНАПу, втратять можливість на безкоштовне перевезення свого контейнеру.«Всі металеві контейнери, які не будуть демонтовані в добровільному порядку на вулиці Глушець, 1, будуть демонтовані департаментом муніципальної варти Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 «Про припинення права постійного користування КП «Луцькі ринки» земельною ділянкою», - йдеться у дописі.Нагадаємо, сьогодні вранці підприємціперекривали рух вулицею. Також увечері 13 травня. Передумовою для цього стало те, що у середу, 13 травня,