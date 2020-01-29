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Муніципали знесуть контейнери на Старому ринку, якщо підприємці не заберуть їх добровільно

Муніципали знесуть контейнери на Старому ринку, якщо підприємці не заберуть їх добровільно
Представники департаменту муніципальної варти Луцькради обіцяють після 20 травня демонтувати контейнери на Центральному ринку, якщо їх не заберуть у добровільному порядку.

Про це повідомляє пресслужба мунварти Луцької міської ради.

Так, муніципали звертаються до підприємців Центрального ринку скористатися пільгами та перевезти контейнери на безоплатній основі до 16 травня.

Для цього їм необхідно звернутись з відповідними заявами до Центру надання адміністративних послуг у м. Луцьку – ЦНАП з 14 по 16 травня 2020 року.

Зауважують, з 20 травня такі заяви не прийматимуться, а ті підприємці, які не звернуться до ЦНАПу, втратять можливість на безкоштовне перевезення свого контейнеру.

«Всі металеві контейнери, які не будуть демонтовані в добровільному порядку на вулиці Глушець, 1, будуть демонтовані департаментом муніципальної варти Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 «Про припинення права постійного користування КП «Луцькі ринки» земельною ділянкою», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні вранці підприємці Старого ринку на пішохідному переході на вулиці Набережній перекривали рух вулицею. Також увечері 13 травня вони перекривали дорогу неподалік Старого ринку, біля площі Возз'єднання. Передумовою для цього стало те, що у середу, 13 травня, інспектори муніципальної варти знесли частину паркану біля ринку.

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Теги: Старий ринок, підприємці, муніципали
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