У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Аварія сталась обідньої пори 14 травня.



Зіткнулись BMW та ГАЗель, що належить компанії «Теремно Хліб». Легковик отримав значні механічні пошкодження, а ГАЗель від удару перекинулась на бік.



На місці пригоди працює патрульна поліція. Наразі інформації про обставини аварії та постраждалих немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Глушець у Луцьку трапилась ДТП.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія сталась обідньої пори 14 травня.Зіткнулись BMW та ГАЗель, що належить компанії «Теремно Хліб». Легковик отримав значні механічні пошкодження, а ГАЗель від удару перекинулась на бік.На місці пригоди працює патрульна поліція. Наразі інформації про обставини аварії та постраждалих немає.Деталі – згодом.

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