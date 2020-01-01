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У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО

У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
На вулиці Глушець у Луцьку трапилась ДТП.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія сталась обідньої пори 14 травня.

Зіткнулись BMW та ГАЗель, що належить компанії «Теремно Хліб». Легковик отримав значні механічні пошкодження, а ГАЗель від удару перекинулась на бік.

На місці пригоди працює патрульна поліція. Наразі інформації про обставини аварії та постраждалих немає.

Деталі – згодом.
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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