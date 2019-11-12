У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло





Рішення прийняли на засіданні виконкому Ковельської міськради сьогодні, 14 травня, повідомляє



Про наміри змінити тарифи ПТМ «Ковельтепло» повідомило споживачів ще у квітні.



Серед причин зміни тарифів: зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %; зниження ціни на постачання природного газу; ріст вартості розподілу природного газу; збільшення розміру мінімальної заробітної плати; ріст вартості холодної води та ціни на електроенергію та ін.



Враховуючи усі ці чинники, ціна на тепло та гарячу воду для населення знизиться орієнтовно на 20%, для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів - на 17%.



Варто зауважити, що нові тарифи застосовуватимуть після п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» із змінами внесеними від 30.03.2020р.). Тобто точна дата, коли вступить в дію прийняте рішення, ще невідома, оскільки терміни карантину в Україні ще продовжено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на 20% знизять тарифи на тепло для населення, на 17% - для установ.Рішення прийняли на засіданні виконкому Ковельської міськради сьогодні, 14 травня, повідомляє "КовельPost".Про наміри змінити тарифи ПТМ «Ковельтепло» повідомило споживачів ще у квітні.Серед причин зміни тарифів: зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %; зниження ціни на постачання природного газу; ріст вартості розподілу природного газу; збільшення розміру мінімальної заробітної плати; ріст вартості холодної води та ціни на електроенергію та ін.Враховуючи усі ці чинники, ціна на тепло та гарячу воду для населення знизиться орієнтовно на 20%, для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів - на 17%.Варто зауважити, що нові тарифи застосовуватимуть після п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» із змінами внесеними від 30.03.2020р.). Тобто точна дата, коли вступить в дію прийняте рішення, ще невідома, оскільки терміни карантину в Україні ще продовжено.

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