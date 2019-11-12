вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло

У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло
У Ковелі на 20% знизять тарифи на тепло для населення, на 17% - для установ.

Рішення прийняли на засіданні виконкому Ковельської міськради сьогодні, 14 травня, повідомляє "КовельPost".

Про наміри змінити тарифи ПТМ «Ковельтепло» повідомило споживачів ще у квітні.

Серед причин зміни тарифів: зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %; зниження ціни на постачання природного газу; ріст вартості розподілу природного газу; збільшення розміру мінімальної заробітної плати; ріст вартості холодної води та ціни на електроенергію та ін.

Враховуючи усі ці чинники, ціна на тепло та гарячу воду для населення знизиться орієнтовно на 20%, для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів - на 17%.

Варто зауважити, що нові тарифи застосовуватимуть після п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» із змінами внесеними від 30.03.2020р.). Тобто точна дата, коли вступить в дію прийняте рішення, ще невідома, оскільки терміни карантину в Україні ще продовжено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, тарифи, зниження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 15 травня
Сьогодні, 20:00
Зеленський, Шанхай і карантин: велике інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:52
У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло
Сьогодні, 19:37
У лікарні на Волині встановили спеціальне обладнання у боротьбі з Covid-19
Сьогодні, 19:18
Декілька сотень об'єктів на Волині залишаться без світла 15 травня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У місті на Волині може зрости вартість води У місті на Волині може зрости вартість води
12 листопад, 2019, 16:40
У Ковелі підняли ціни на тепло та гарячу воду У Ковелі підняли ціни на тепло та гарячу воду
15 листопад, 2018, 12:17
У місті на Волині зросли тарифи на тепло і гарячу воду У місті на Волині зросли тарифи на тепло і гарячу воду
05 жовтень, 2018, 04:48
У Ковелі хочуть підняти ціни на воду У Ковелі хочуть підняти ціни на воду
11 червень, 2018, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
Сьогодні, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
Сьогодні, 10:16
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 15 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Зеленський, Шанхай і карантин: велике інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:52
 0
У місті на Волині на 20% знизять тарифи на тепло
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8