У Луцьку посеред ночі злодії в масках «обчистили» квартиру, де спали господарі

Зухвалі зловмисники в ніч на 30 березня проникли в квартиру на вулиці Липинського в Луцьку, та викрали звідти мобільні телефони і гроші.При цьому вони були в медичних масках, а господарі спали, інформує ГУНП в області.Порушники скористались спеціальними відмичками, зламавши замок вхідних дверей. Люди просто злякались запобігти злочину, бо боялись за своє життя.Поліція відреагувала негайно на звернення лучан і виїхала на місце пригоди та розпочала оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення злочинців. За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, відкрили кримінальне провадження. Завдяки першочерговій отриманій інформації, аналізу відео з камери спостереження, поліцейські встановили особи зловмисників та зібрали достатньо доказів для доведення їхньої вини.Днями оперативники Луцького відділу поліції припинили злочинну діяльність цих трьох осіб, які скоїли грабіж та крадіжку із помешкань лучан. Двоє із зловмисників - лучани 38 та 31 років, третій – 38-річний мешканець одного з райцентрів. Усі вони раніше судимі за вчинення різних правопорушень. У чоловіків провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази.«Нині їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 186 (грабіж поєднаний із проникненням у житло) та за ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням у житло) Кримінального Кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого перевіряється інформація щодо причетності цих волинян до скоєння інших аналогічних злочинів. Зокрема, зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні близько десяти крадіжок із автомобілів», - сказав начальник ГУНП у Волинській областіВирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.