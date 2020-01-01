Що у декларації головного медика Луцька

Володимир Лотвін задекларував три квартири, гараж та авто.



Він декларує, що користується недобудованою квартирою у Луцьку площею 41,3 м. кв, - пише видання



Дружина Мирослава Лотвін у Луцьку має з 2007 року квартиру площею 53,7 м. кв., вартість якої оцінила у 40,395 тисячі гривень, з 2010 року – гараж площею 17 м. кв. вартістю 14,018 тисячі гривень, а з 2018 року володіє квартирою площею 78,7 м.



З 2013 року посадовець їздить на авто «Фіат Добло» 2007 року випуску вартістю 8 тисяч гривень.



У 2019 році посадовець отримав 500,713 тисячі гривень зарплати на посаді заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення та 1,697 тисячі гривень зарплати за сумісництвом на посаді сімейного лікаря у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1, на посаді радника Луцького міського голови – 1,871 тисячі гривень зарплати від виконкому Луцькради, а також 21,14 тисячі гривень на посаді начальника управління охорони здоров’я Луцької міської ради. Нагадаємо, його призначили на посаду 4 грудня 2019 року.



Дружина отримала 122,542 тисячі гривень зарплати в управлінні освіти Луцької міської ради, 388,7 тисячі гривень від продажу квартири у Луцьку для Володимира Іваницького, 1,588 тисячі гривень від викладацької діяльності у Луцькому педагогічному коледжі.



Посадовець декларує 4,353 тисячі гривень коштів на рахунку «Приватбанку», дружина – 2,261 тисячі гривень та 12,801 тисячі гривень.

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