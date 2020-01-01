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На Волині вночі четверо п'яних водіїв влаштували погоню з патрульними. ВІДЕО

На Волині вночі четверо п'яних водіїв влаштували погоню з патрульними. ВІДЕО
Волинські патрульні протягом ночі виявили 7 водіїв у стані сп’яніння, четверо з яких намагалися втекти.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Так, по вулиці Воїнів Афганців у Луцьку близько 1-ї години ночі екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль та прийняв рішення про його зупинку. Однак, 19-річний водій ігнорував вимогу поліцейських про зупинку та продовжував рух на великій швидкості порушуючи правила дорожнього руху.

Автомобіль зупинили на проспекті Соборності, але водій вибіг з автомобіля та намагався втекти з місця події. Поліцейські наздогнали та затримали порушника.

Згодом вдалося встановити, що хлопець не мав права керування транспортним засобом та у останнього виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на стан сп’яніння – 0,98 проміле.

Другий випадок трапився на проспекті Волі у Луцьку близько 2-ї години, тут патрульні помітили автомобіль Citroen С5, котрий рухався з порушенням правил дорожнього руху.

На вимогу патрульних зупинитися, водій пришвидшив рух та не виконував вимогу про зупинку. Врешті автомобіль зупинили шляхом блокування. У водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік категорично відмовився. Однак, це не звільнило його від відповідальності.

Третій факт трапився поблизу міста Ковеля. Близько 1-ї години водій транспортного засобу Mercedes-Benz S 350 не увімкнув покажчик повороту, чим порушив правила дорожнього руху.

Закону вимогу про зупинку автомобіля водій проігнорував та намагався втекти, однак під час нетривалого переслідування був затриманий патрульними. 59-річний водій перебував за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння.

Четвертий випадок трапився на вулиці Володимирська, що у Ковелі. Інспектори помітили автомобіль Volkswagen Passat, який рухався в темну пору доби без увімкнених ближнього світла фар. 43-річний водій не виконував вимогу охоронців правопорядку про зупинку транспортного засобу та був затриманий шляхом переслідування патрульним автомобілем. Під час спілкування поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

На всіх водіїв патрульні поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами.


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Теги: Луцьк, патрульна поліція, п'яні водії
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