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Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька

Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
Керівниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська прокоментувала дії мунвартівців на території Центрального ринку обласного центру.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

З її слів, демонтажні роботи на території ринку продовжуватимуться і надалі.

"Дана територія буде очищена від незаконних конструкцій, які там розміщені у відповідності до рішення Луцької міської ради, яке мало місце у січні 20. Ми діємо у правовій площині, і в праві здійснювати з даної земельної ділянки будь-які заходи, які не заборонені законом", - заявила начальниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська.

Зазначимо, представники департаменту муніципальної варти Луцькради звернулися до підприємців Старого ринку безкоштовно забрати свої контейнери до 16 травня. Металеві конструкції, не перевезені добровільно, у департаменті мунварти, обіцяють знести.

Нагадаємо, напередодні працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.

Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.


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Теги: Старий ринок, муніципали, демонтаж
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